"المقاومة الإسلامية في العراق" تستهدف قاعدة أمريكية بالعمق السوري برشقة صاروخية

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء يوم السبت استهداف قاعدة خراب الجير الأمريكية شمال شرقي سوريا برشقة صاروخية.

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وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة خراب الجير المحتلة بالعمق السوري برشقة صاروخية".

وأضافت: "المقاومة الإسلامية" في بيانها "استمرارها في دك معاقل العدو".

وكانت "المقاومة في العراق" قد أعلنت قبل أيام استهدافها قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمالي العراق بالطيران المسيّر، وقاعدة "هيمو" الأمريكية بسوريا.

وصعد العراق من مواقفه الرسمية والسياسية ضد التحالف الدولي والقوات الأمريكية في البلاد بعد الهجوم الذي استهدف يوم الخميس مقرا لـ"حركة النجباء" في بغداد وأسفر عن مقتل قائد العمليات الخاصة التابع للفصيل الذي تتهمه واشنطن بتنفيذ هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق وسوريا.

وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سوريا في إطار ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة "داعش" الذي أعلن عن تشكيله عام 2014.

المصدر: RT