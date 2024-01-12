فصائل عراقية تقصف قواعد عسكرية بإسرائيل

أعلنت فصائل عراقية مسلحة تسمي نفسها / المقاومة الإسلامية في العراق/ في بيانات منفصلة مسؤوليتها عن قصف هدفين عسكريين إسرائيليين في /إيلات/ وبالقرب من نهر الأردن.

وأضافت الفصائل أنها استهداف قاعدة أمريكية في حقل كونيكو للغاز في سوريا مشيرة إلى أن هذه الضربات رد على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة هذا وتؤكد الفصائل العراقية عزمها تكثيف استهدافها للوجود الأمريكي في البلاد، في ظل رفض واشنطن سحب قواتها من العراق.. يأتي ذلك بعدما أعلنت بغداد عزمها على إنهاء وجود كافة القوات الأجنبية في البلاد، مع تزايد المطالب النيابية والسياسية بهذا الخصوص.