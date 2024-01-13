شاهد بالصور.. حركة الملاحة في قناة السويس منتظمة وتعمل بالاتجاهين

تسير الملاحة في مياه البحر الأحمر بصورة منتظمة مكذبة بذلك إشاعات انتشرت في أعقاب تطورات الأوضاع في تلك المنطقة، وتتطابق الصور مع تصريحات مصرية رسمية بأنها "منتظمة على الاتجاهين".

وكان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، قد أكد يوم أمس أن لا صحة لتعليق حركة الملاحة بالقناة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، وقال إنها "منتظمة من الاتجاهين".

RT

وبين يوم أمس الجمعة أن لا صحة لما يتردد في الأوساط الملاحية عن تعليق الملاحة بصورة مؤقتة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة باب المندب.

RT

وقال حينها إن القناة تقدم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية حيث تشهد حركة الملاحة بالقناة غدا (اليوم) السبت، عبور 44 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن.

في المقابل، أكد الخبير الاقتصادي المصري رشيد عبده أن الضربات الجوية على معاقل الحوثيين ستلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد المصري، مشيرا إلى تراجعه حتى قبل اشتعال أزمة البحر الأحمر بسبب العدوان على غزة وغيرها من الأسباب الأخرى.

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وأردف بالقول إن الكثير من السفن التي كانت تعبر قناة السويس غيرت مسارها أو توقفت بسب تلك الأزمة وحتى قبل الضربات الجوية الأمريكية البريطانية متخذة من طريق رأس الرجاء الصالح كبديل عن قناة السويس وهو ماقلص الإيراد المتحصل من قناة السويس بنسبة 40%.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر الجمعة هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة للحوثيين.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الخميس إن الضربات ضد الحوثيين استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتية لمسيرات وصواريخ، مشيرا إلى أن "هذه العملية تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تعريض البحّارة للخطر وتهديد التجارة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية في العالم".

بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الضربات ضد الحوثيين في اليمن، كانت "محدودة وضرورية ومتناسبة".

المصدر: RT

القاهرة – ناصر حاتم