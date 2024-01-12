مباحثات ليبية-إفريقية بشأن مقترح إنشاء خط غاز بين نيجيريا وأوروبا مرورا بليبيا

أفادت وسائل إعلام ليبية، بأن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالبلاد تبحث اقتراح إمكانية إنشاء خط غاز بين نيجيريا وأوروبا مرورا بالنيجر وليبيا.

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يأتي ذلك، بينما تستعد ليبيا لاستضافة قمة الطاقة والاقتصاد 2024، خلال المدة من 13-14 يناير الجاري.

ولفت موقع "بوابة الوسط" الليبي، إلى أن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، التقى الخميس في طرابلس الأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول (APPO) عمر الفاروق، بحضور وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، وبحث معه هذا الاقتراح.

ووفق الموقع، فقد تطرقت المباحثات إلى عدد من الموضوعات، في مقدمتها إنشاء البنك الأفريقي للطاقة، لدعم مشروعات الصناعة النفطية في القارة والاستفادة منها في تنمية البلدان الإفريقية الأعضاء، والاستفادة منها في إنتاج الطاقة المتجددة.

وأكد الجانبان التعاون المشترك بين الدول الأعضاء للاستفادة من الخبرات والتقنية فيما بينها، والاستفادة من الخبرة المكتسبة في صناعة النفط والغاز ومجال التعاقدات، والتركيز على تواصل وإشراك الأطراف الفنية للاستفادة المشتركة من الخبرات المتوفرة.

المصدر: بوابة الوسط