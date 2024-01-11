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البنتاغون يوافق على بيع معدات عسكرية لمصر

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البنتاغون يوافق على بيع معدات عسكرية لمصر
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، إن وزارة الخارجية وافقت على شراء مصر المحتمل لهيكل مركبة تكتيكية خفيفة ومعداتها فضلا عن معدات دورية.

البنتاغون يوافق على بيع معدات عسكرية لمصر
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وأضاف البنتاغون أن التكلفة التقديرية للهيكل والمعدات المرتبطة به تصل إلى 200 مليون دولار بينما تقدر تكلفة معدات الدوريات بما يصل إلى 129 مليون دولار.

ووافقت الخارجية الأمريكية على عقد بيع تجهيزات ومواد إنتاج تدخل في تصنيع وتجهيز لنشات الدورية والمرور الساحلي CPC-28 لصالح القوات المسلحة المصرية، حيث يتم استخدام هذه التجهيزات ومدخلات الإنتاج في اعمال التصنيع المحلي للنشات الدورية الساحلية بطول 28 متر من شركة "سويفت شيبس"، والتي تقوم مصر ببنائها من خلال الشركة المصرية لبناء وإصلاح السفن وترسانة القوات البحرية.

المصدر: القاهرة الإخبارية

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