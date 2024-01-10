الحكومة الألمانية تعلن استئناف تصدير الأسلحة إلى السعودية

أعلنت الحكومة الألمانية الأربعاء أنها وافقت على عملية بيع صواريخ للسعودية، رافعة بذلك حظرًا فرضته منذ فترة طويلة على صادرات الأسلحة إلى الرياض.

وأكد الناطق باسم المستشار الألماني أولاف شولتس للصحافيين أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر في نهاية العام 2023 لبيع صواريخ من طراز "ايريس-تي" للسعودية، بعدما كشفت صحيفة "دير شبيغل" المعلومة.

ويوم الأحد الماضي أعلنت الخارجية الألمانية أنها باتت مستعدة للسماح بمبيعات جديدة لمقاتلات من طراز "يوروفايتر" للسعودية، حيث كان الفيتو الألماني يعوق عقدا أبرِم في هذا الإطار قبل سنوات.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للصحافة خلال زيارتها إسرائيل إن الحكومة الفدرالية الألمانية "لا تُعارض الاعتبارات البريطانية" في شأن بيع مزيد من مقاتلات يوروفايتر للسعودية.

وشددت بيربوك على "دور الرياض البنّاء" في الأزمة الأمنية التي تشهدها المنطقة منذ عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" ضد إسرائيل في 7 أكتوبر.

وكانت ألمانيا قد جمّدت مبيعات الأسلحة للرياض منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي أواخر عام 2018.

المصدر: "أ ف ب"