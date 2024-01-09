حزب الله يصدر بيانا بشأن إعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال "قائد منطقة جنوب لبنان بالوحدة الجوية" للحزب

أصدر "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الثلاثاء بيانا كشف فيه حقيقة الأنباء التي تداولها الإعلام والجيش الإسرائيلي عن اغتيال "قائد منطقة جنوب لبنان في الوحدة الجوية لحزب الله".

وقالت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" في بيانها: "ادعت هيئة البث في الكيان الصهيوني والمتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي أن العدو قام باغتيال من أسماه تارة مسؤول وحدة المسيرات في حزب الله أو مسؤول القوة الجوية تارة أخرى".

وأضاف البيان: "إن العلاقات الاعلامية في حزب الله تنفي نفيا قاطعا هذا الادعاء الكاذب الذي لاصحة له على الإطلاق، وتؤكد أن الاخ المجاهد مسؤول وحدة المسيرات في "حزب الله" لم يتعرض بتاتا الى أي محاولة اغتيال كما ادعى العدو".

وفي وقت سابق من اليوم، زعم الجيش الإسرائيلي أنه قتل "قائد منطقة جنوب لبنان في الوحدة الجوية لحزب الله" علي حسين برجي.

في حين نعى "حزب الله" اللبناني اليوم عددا من مقاتليه، دون الإشارة إلى أن أحدهم كان قائدا، وجاء في أحد بياناته "حزب الله":

- "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي حسين برجي "أبو مهدي" من بلدة مركبا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وأكد "حزب الله" اللبناني اليوم ،استهداف جنود ومقر قيادة وثكنة ومواقع إسرائيلية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها، وقال في أحد بياناته" أنه "في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد صالح العاروري ‏وإخوانه ‏المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت وجريمة ‏اغتيال القائد وسام الطويل (الحاج جواد) قامت المقاومة الإسلامية في ‏لبنان باستهداف ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية".

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله انفجرت في مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في صفد"

يذكر أن القيادي في حزب الله وسام الطويل، قتل يوم أمس الاثنين بضربة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة خربة سلم الواقعة على بعد حوالى 11 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل.

المصدر: RT