الجيش الإسرائيلي يقول إنه اغتال "قائد منطقة جنوب لبنان في الوحدة الجوية لحزب الله" (فيديو)

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه قتل "قائد منطقة جنوب لبنان في الوحدة الجوية لحزب الله" علي حسين برجي.

وفي بيان له، أوضح الجيش الإسرائيلي قائلا: "قصفت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، علي حسين برجي، قائد منطقة جنوب لبنان في الوحدة الجوية لحزب الله".

وأضاف البيان: "قاد علي العشرات من الأنشطة الإرهابية ضد إسرائيل باستخدام طائرات بدون طيار متفجرة وطائرات استطلاع بدون طيار ضد إسرائيل وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي..كما قاد علي الهجوم على مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم".

وأردف البيان: "وقبل القضاء عليه، تم القضاء على خلية إطلاق تابعة للوحدة الجوية التابعة لحزب الله كانت في طريقها لإطلاق طائرات بدون طيار متفجرة باتجاه مواقع مختلفة في إسرائيل".

في حين نعى "حزب الله" اللبناني اليوم عددا من مقاتليه، دون الإشارة إلى أن أحدهم كان قائدا، حيث جاء في بيانات "حزب الله":

- "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي حسين برجي "أبو مهدي" من بلدة مركبا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

- "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن عبد الحسين اسماعيل "آدم" من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

- "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد شريف السيد ناصر "السيد شريف" من بلدة حي الفيكاني في البقاع، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

- "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عيسى علي نور الدين "علي نجمة" من بلدة برج قلاويه في جنوب لبنان وسكان منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء ،استهداف جنود ومقر قيادة وثكنة ومواقع إسرائيلية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها، وقال في أحد بياناته" أنه "في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد صالح العاروري ‏وإخوانه ‏المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت وجريمة ‏اغتيال القائد وسام الطويل (الحاج جواد) قامت المقاومة الإسلامية في ‏لبنان باستهداف ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية".

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله انفجرت في مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في صفد".

وحسب موقع Ynet فإنه في أعقاب القصف من لبنان، سقط عدد من الصواريخ في مناطق مفتوحة بين يفتاح والطريق السريع 90، وسقط صاروخ مضاد للدبابات في منطقة مفتوحة في منطقة راموت نفتالي، كما تم اعتراض عدد من الصواريخ بالإضافة إلى طائرات بدون طيار في منطقة المالكية.

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يذكر أن القيادي في حزب الله وسام الطويل، قتل يوم أمس الاثنين بضربة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة خربة سلم الواقعة على بعد حوالى 11 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل.

المصدر: RT