"جعجعة بلا طحين".. تفاعل كبير مع توبيخ الحوثي لمذيعة BBC خلال مقابلة تلفزيونية (فيديو)

وبخ عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي مذيعة الإذاعة البريطانية، بعد وصفها ما يقومون به في البحر الأحمر بأنه "جعجعة بلا طحين".

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وقالت المذيعة إن ما يجري في البحر الأحمر لم يؤثر على إسرائيل من أجل وقف الحرب على قطاع غزة، وهو ما يعني أنه "جعجعة بلا طحين".

ليرد الحوثي بالقول: "إذا لم يؤثر عليهم لماذا شكلوا تحالفا دوليا؟ على أي أساس تستندين لمعلوماتك؟.. يوجد شلل تام للموانئ الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، أنت التي تجعجعين بأسئلتك التي بلا ‏طحين".

وحول سؤال المذيعة، بشأن ما علاقة الحوثيين وهم يبعدون أميالا عما يجري في قطاع غزة، رد عليها بالقول: "يعني بايدن ونتنياهو يسكنون في شقة واحدة؟ والرئيس الفرنسي يسكن في نفس الطابق؟ ورئيس الوزراء يسكن في نفس العمارة ؟ أم أن بينهم وبين إسرائيل آلاف الأميال؟".

وحين ردت المذيعة بالقول، إن "BBC" محطة محايدة، في تناولها لما يجري، سخر منها الحوثي بالقول: "أنتم حياديون؟.. أنت لو تنحازي للقضية الفلسطينية تفقدين وظيفتك فورا".

وأثارت المقابلة تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي بعض التعليقات الواردة على منصة "إكس":

القصف اليمني انواع ، منها الباليستي ومنها المجنح (كروز) والبحري والمسيرات .. ومنها أيضاً "القصف المُدمر" لردود السيد #محمد_علي_الحوثي لمذيعة #BBC كاشفاً نفاقها وتضليلها بهدوء ودون انفعال والأهم بلغة استهزائية تستحقها. #اليمن#البحر_الأحمر#فلسطينpic.twitter.com/NJYaR8zTr9 — jamal cheaib (@JamalCheaib) January 7, 2024

الاستاذ محمد على الحوثي ل قناة البي بي سي يفند ماهو الفرق بين الحق والباطل؟



وهذه نعمة عظيمة عندما تكون مع الله وفي معية الله لااحد في العالم يستطيع أسكاتك او إخضاعك إما بالسلاح او الكلام الموجه الكاذب والتقليل من عملك وقدراتك التي هي عندالله عظيمة بعظمة موقفك وثباتك على الحق pic.twitter.com/kSENsmZzVs — احمد الحيفي (@ghdyrahmd844) January 7, 2024

الأستاذ #محمد_علي_الحوثي يرد على أسئلة مذيعة "بي بي سي" ؟؟

_ أنتِ التي تجعجين بلا طحين بأسئلتك، وهل نتنياهو وبايدن يسكنان في شقة واحدة"؟!

ههههههههههههههههههههههههه قصف عنيف pic.twitter.com/aWtTnwH3x8 — فضل المتوكل 🇾🇪 (@FaDL2OOk) January 7, 2024

بي بي سي البريطانية بعد مقابلة ابواحمد الحوثي:



سلام الله على باسم يوسف ! pic.twitter.com/DOjkBTUqUN — مصطفى الخطيب (@khatib__mustafa) January 7, 2024

افضل تعليق ابسرته 😂😂😂

...

قناة BBC في ذمة الله #محمد_علي_الحوثي#ابو_احمد_الحوثيpic.twitter.com/9d6NK9eRd4 — Ahmed Hassn 🇾🇪 احمد حسن (@abn_alhassan) January 8, 2024

بغل الحوثيين #محمد_علي_الحوثي في لقاء له مع ال BBC كعادة أزبد وأرعد وكأنه ملك الارض النمرود سيمحو #إسرائيل وسيدمر #أمريكا ،،،بالنسبه له #إيران لاعلاقة له معها وإيران لاتدعم الحوثيين أسئلة مذيعة BBC في نظره أسأله كاذبه والسفن التي استولت عليها عصابات الحوثيين كلها سفن إسرائيلية… pic.twitter.com/WWXKbVGkcp — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) January 7, 2024

المصدر: RT