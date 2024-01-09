الحوثي لوزير الدفاع الأمريكي المريض: فلتحم أبناء جلدتك أولا!

وجه عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي رسالة إلى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، طالبه فيها بحماية أبناء جلدته قبل حماية السفن الإسرائيلية.

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وقال الحوثي في منشور على "إكس" أمس الاثنين: "الخارجية الأمريكية..

لأنه مريض أوصلوا لوزير الدفاع الأمريكي رسالتنا بالأولوية القصوى له".

وأضاف: "بدلا من حماية السفن الإسرائيلية والسفن التي تحمل مؤن إلي موانئ الأراضي الفلسطينية المحتلة وعسكرة البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب، ليعلم أوستن أن الأولى به حماية حقوق أبناء جلدته في أمريكا الذين يعاملون بعنصرية مقيته ومنقطعة النظير من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة،

تمام كالتي تم التعمل معه من قبل اليهود عند زيارته الأراضي المحتلة الفلسطينية أو أكثر وقد عانى منها طويلا من قبل ولازال".

وأثار إعلان الولايات المتحدة إطلاق مبادرة دولية باسم عملية "حارس الازدهار"، ينصب تركيزها على "التحديات الأمنية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن"، تساؤلات جمة بشأن قدرتها على ردع الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن العابرة.

الخارجية الأمريكية

لانه مريض اوصلوا لوزير الدفاع الامريكي

رسالتنا بالاولوية القصوى له.



بدلا من حماية السفن الإسرائيلية والسفن التي تحمل مؤن إلي موانى الأراضي الفلسطينية المحتلة وعسكرة البحر الأحمر

والبحر العربي و #باب_المندب

ليعلم #أوستن

ان الأولى به

حماية حقوق أبناء… pic.twitter.com/SCT0ZDlqIf — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 8, 2024

وتتواصل هجمات الحوثيين على سفن الشحن التجارية في جنوب البحر الأحمر، والتي دفعت كثيرا من السفن لتغيير مسارها عبر رأس الرجاء الصالح، بدلا من قناة السويس، الأمر الذي زاد من الوقت والتكاليف.

تجدر الإشارة إلى أن أوستن، الرجل الثاني في قيادة الجيش بعد جو بايدن، أخفى دخوله المستشفى في يوم رأس السنة الجديدة عن الرئيس والشعب، الأمر الذي أثار غضبا في الولايات المتحدة، خاصة أن مهام وزير الدفاع تتطلب أن يكون متاحا في أي وقت للتعامل مع الأزمات المتعلقة بالأمن القومي.

المصدر: RT