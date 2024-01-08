بلينكن وبوريل يبحثان في السعودية جهود منع اتساع الحرب في غزة

ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جهود منع اتساع الصراع في غزة في اجتماع مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن المباحثات جرت في السعودية، إحدى محطات بلينكن ضمن جولته في الشرق الأوسط.

وقال بوريل إنه تحدث اليوم الاثنين مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن "مبادرتنا المشتركة للسلام وخطوات ترجمة الإجماع الدولي على حل الدولتين إلى واقع".

وتوقع بوريل أن مسار السلام "سيكون صعبا، ولكن ليس هناك بديل للسلام"، معلنا أنه دعا رئيس الدبلوماسية السعودية لزيارة بروكسل في 22 يناير الجاري.

وكان بلينكن وصل في وقت سابق من اليوم الاثنين إلى أبو ظبي في إطار جولته الشرق أوسطية التي استهلها قبل أيام بتركيا، ثم انتقل إلى اليونان ومن ثم إلى الأردن وقطر.

المصدر: RT + "رويترز"