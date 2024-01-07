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ولي العهد السعودي يجتمع مع سيناتور أمريكي ويستعرض الأوضاع الإقليمية والدولية

أخبار العالم العربي

ولي العهد السعودي يجتمع مع سيناتور أمريكي ويستعرض الأوضاع الإقليمية والدولية
Globallookpress
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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام يوم الأحد، في المخيم الشتوي بالعلا، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اجتمع في المخيم الشتوي بالعلا، اليوم، مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام".

ولي العهد السعودي يجتمع مع سيناتور أمريكي ويستعرض الأوضاع الإقليمية والدولية
(وكالة الأنباء السعودية)

كما جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ولي العهد السعودي يجتمع مع سيناتور أمريكي ويستعرض الأوضاع الإقليمية والدولية
(وكالة الأنباء السعودية)

ولي العهد السعودي يجتمع مع سيناتور أمريكي ويستعرض الأوضاع الإقليمية والدولية
(وكالة الأنباء السعودية)

وحضر الاجتماع الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير محمد بن عبد الرحمن، نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبد الله بن بندر، وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، والدكتور مساعد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، ومحمد آل الشيخ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

ومن الجانب الأمريكي حضر السفير لدى السعودية مايكل راتني، والوفد المرافق للمسؤول الأمريكي.

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المصدر: RT + "وكالة الأنباء السعودية"

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