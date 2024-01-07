 
مباشر

مقتل ضابط وإصابة 4 آخرين باعتداء مسلح جنوبي سوريا

أخبار العالم العربي

مقتل ضابط وإصابة 4 آخرين باعتداء مسلح جنوبي سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wqjx

قتل ضابط وأصيب أربعة عسكريين باعتداء مسلح شنه مجهولون في محافظة درعا جنوبي سوريا.

وجاء في بيان الداخلية السورية: "استشهد الرائد شرف البطل منتجب محسن بريبداني وأصيب أربعة عناصر آخرون من مرتب شرطة منطقة ازرع في درعا جراء إطـلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين على أوتستراد درعا أثناء تأدية واجبهم الوطني".

إقرأ المزيد
الجيش السوري يحبط هجوما بـ7 مسيّرات أطلقها مسلحو ريفي حلب وحماة
الجيش السوري يحبط هجوما بـ7 مسيّرات أطلقها مسلحو ريفي حلب وحماة

وأضاف البيان أنه "تم نقل جثمان الشهـيد وإسعاف المصابين إلى المشفى الوطني بدرعا".

وتشهد محافظة درعا حوادث أمنية شبه يومية تشنها جماعات إرهابية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا