مقتل ضابط وإصابة 4 آخرين باعتداء مسلح جنوبي سوريا

قتل ضابط وأصيب أربعة عسكريين باعتداء مسلح شنه مجهولون في محافظة درعا جنوبي سوريا.

وجاء في بيان الداخلية السورية: "استشهد الرائد شرف البطل منتجب محسن بريبداني وأصيب أربعة عناصر آخرون من مرتب شرطة منطقة ازرع في درعا جراء إطـلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين على أوتستراد درعا أثناء تأدية واجبهم الوطني".

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وأضاف البيان أنه "تم نقل جثمان الشهـيد وإسعاف المصابين إلى المشفى الوطني بدرعا".

وتشهد محافظة درعا حوادث أمنية شبه يومية تشنها جماعات إرهابية.

المصدر: RT