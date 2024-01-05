خبير لـRT: مخزون المياه بسد النهضة تراجع بنحو أكثر من مليار م3

أفاد خبير المياه المصري الدكتور عباس شراقي بأن تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط لسد النهضة توقف وجف تماما بعد فتح بوابتي التصريف في 31 أكتوبر و8 نوفمبر 2023.

وقال شراقي في حديث لـRT: "توقف تدفق المياه أعلى الممر الأوسط يوم 15 ديسمبر 2023، وجف تماما بعد فتح بوابتى التصريف يوم 31 أكتوبر، 8 نوفمبر 2023 بعد أن فشل عمل التوربين في تصريف هذه المياه"، مشيرا إلى أن "البوابتين ما زالتا مفتوحتين بتصريف يومي حوالى 70 مليون م3، وتراجع مخزون المياه بنحو أكثر من مليار م3 ليصبح إجمالي التخزين حاليا أقل من 40 مليار م3".

كما أظهرت بعض الصور من موقع السد بوجود أعمال أولية للبدء في وضع الخرسانة الجديدة لتعلية الممر الأوسط استعدادا للتخزين الخامس، حيث ظهر حفاران لأول مرة يعملان أعلى الممر الأوسط ربما بغرض عمل جسات او روابط مع الخرسانة الجديدة.

RT

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT