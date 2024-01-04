مصر..كشف تفاصيل القبض على المتهمين في قضية "مغارة علي بابا"

كشفت أجهزة الأمن في محافظة الجيزة المصرية تفاصيل جديدة في واقعة القبض على 3 متهمين، عُثر بحوزتهم على مبالغ مالية، في ما يعرف إعلاميا بقضية "مغارة علي بابا".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من ضباط تأمين أكتوبر بالعثور على مبلغ مالي كبير داخل سيارتين بحوزة مجموعة من الأشخاص بعد محاولة هروبهم من سيارة الدورية، حيث أنه بتفتيش السيارتين عثر بداخلهما على ملايين الجنيهات، وبتطور مناقشتهم عن مصدر الأموال، أرشدوا إلى "غرفة سرية" في جراج أسفل شقة سكنية في حدائق أكتوبر حولوها إلى خزنة سرية،

وتمكنت القوى الأمنية من ضبط 3 متهمين، حيث بينت التحريات أن المتهمين يعملون في تجارة النقد الأجنبي وعثر بحوزتهم على مبلغ مالى قدره 75 مليون جنيه، و119394 دولارا و10130 جنيها إسترلينيا، و69930 ريالا سعوديا، و31085 يورو، وذلك داخل غرفة سرية حولوها إلى "مغارة على بابا" في جراج بمنطقة حدائق أكتوبر.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم المضبوطات لتجارتهم في العملة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيلوا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصدر: "المصري اليوم"