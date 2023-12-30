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مصر.. حبس مشعوذة و3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في الجيزة (صورة)

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مصر.. حبس مشعوذة و3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في الجيزة (صورة)
AFP
عناصر من الأمن المصري - أرشيف -
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أمرت السلطات المصرية بحبس 4 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في محافظة الجيزة، بشكل غير شرعي، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن سيدة و3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، نقبوا بشكل غير مشروع عن الآثار في حظيرة ماشية مملوكة لأحد المتهمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر داخل المزرعة على حفرة بداخلها مياه جوفية.

وذكر موقع "القاهرة 24" المصري أنه تم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر وكمية من البخور بحوزة السيدة وأوراق دونت عليها طلاسم غير مفهومة.

وبمواجهتهم أقر مالك المزرعة الاستعانة بباقي المتهمين للحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة وأيد باقي المتهمين أقواله، وأقرت السيدة بنصبها على راغبي التنقيب عن الآثار عن طريق إيهامهم بقدرتها على الدجل والشعوذة وتحديد مكان الآثار.

مصر.. حبس مشعوذة و3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في الجيزة (صورة)

المصدر: "القاهرة 24" المصري

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