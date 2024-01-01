وفاة الأسير الفلسطيني عبد الرحمن البحش في سجن مجدو

قالت "هيئة الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني" في بيان إن "إدارة السجون الإسرائيلية في سجن مجدو نفذت عملية اغتيال جديدة بحق الأسير عبد الرحمن باسم البحش من نابلس".

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وأفادا في البيان بأن الأسير عبد الرحمن باسم البحش من نابلس (23 عاما) معتقل منذ 31 مايو 2022 وحكم بالسجن لمدة 35 شهرا.

وذكرت الهيئة والنادي أن عبد الرحمن باسم البحش هو "أول شهيد في أول يوم من عام 2024، والشهيد السابع في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب عدد من معتقلي غزة، كان إعلام الاحتلال قد تحدث عن استشهادهم في معسكر سديه تيمان في بئر السبع، دون أن يوضح أي تفاصيل حول هوياتهم أو أعدادهم".

وأوضحا في البيان المشترك "أن جريمة اغتيال الأسير عبد الرحمن البحش في سجن مجدو الذي شكل أحد السجون التي شهدت جرائم مروعة وعمليات تعذيب ممنهجة بحق الأسرى بعد السابع من أكتوبر والذي ارتقى فيه 3 أسرى قبل البحش، تؤكد أن الاحتلال ماض ودون أي رادع أو أي اعتبار في تنفيذ المزيد من عمليات الاغتيال بحق أسرى ومعتقلين في سجونه إلى جانب جرائم التعذيب والتنكيل الممنهجة، والتي تهدف إلى قتلهم بشكل مباشر".

وأضافت الهيئة والنادي أن كافة الشهادات التي نقلها أسرى أفرج عنهم على مدار الفترة الماضية وكذلك شهادات نقلها المحامون إضافة إلى الشهادات التي حصلت عليها المؤسسات حول عمليات اغتيال معتقلين ارتقوا بعد السابع من أكتوبر، تؤكد أن عمليات التعذيب والضرب المبرح من قبل وحدات القمع ووحدات خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي، كانت السبب المباشر في وفاتهم.

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وجاء في البيان "إننا وفي ضوء كثافة الجرائم التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحقّ الأسرى في السجون، نحمّل المسؤولية الكاملة بالإضافة إلى الاحتلال المجرم، كل القوى الدولية التي تواصل دعم تل أبيب في الاستمرار بالإبادة بحق شعبنا في غزة، واستمرار عدوانه الشامل على شعبنا في كافة أماكن تواجده، وكذلك بحق أسرانا في سجونه".

وتابعت الهيئة والنادي قائلة "إن تاريخ السابع من أكتوبر لم يكن بداية إجرام الاحتلال ووحشيته، بل إن ما يجري هو امتداد لنهج الاحتلال وسياسته بحق الأسرى".

وجدد البيان التذكير بأن إسرائيل وقبل السابع من أكتوبر كانت تسعى لإقرار قانون الإعدام وتطبيقه بحق الأسرى.

كما أكد البيان أيضا أنهم كجهات مختصة سيواصلون متابعة مجريات التحقيق الذي بدأ بشأن المعتقلين الذي قتلوا بعد السابع من أكتوبر في محاولة لوضع حد لهذا المستوى من الإجرام القائم اليوم.

وطالبت هيئة الأسرى ونادي الأسير كافة المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر باستعادة دورها اللازم والمطلوب أمام هذه الجرائم غير المنتهية والضغط بكل السبل لوقف الجرائم الغير مسبوقة بحق الأسرى في سجون إسرائيل.

ومع وفاة الأسير عبد الرحمن البحش من نابلس، ارتفع عدد الأسرى الذين توفوا في السجون الإسرائيلية منذ عام 1967 إلى 244.

المصدر: RT