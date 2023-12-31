نائب مصري يوجه رسالة شديدة اللهجة لنتنياهو

دعا النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري السلطات المصرية إلى اتخاذ خطوات بمواجهة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن محور فيلادلفيا، مؤكدا أن الحدود المصرية خط أحمر.

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وقال بكري في تدوينة عبر منصة "أكس" إن "حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن سيطرة إسرائيل على محور فلادلفيا على الحدود المصرية يعتبر اعتداء سافرا على اتفاقية السلام بين البلدين"، وأضاف متوجها إلى نتنياهو: "إياك أن تقترب، الحدود المصرية خط أحمر، يبدو أنك لا تعرف بأس جيشنا وقدرة شعبنا".

عندما يقول النتن ياهو إن منطقة محور فلادلفيا علي الحدود المصريه يجب أن تكون تحت السيطره الإسرائيليه فهذا إعتداء سافر علي اتفاقية السلام بين البلدين . إياك أن تقترب ، الحدود المصريه خط أحمر أيها النتن ، يبدو أنك لاتعرف بأس جيشنا وقدرة شعبنا — مصطفى بكري (@BakryMP) December 30, 2023

وأضاف بكري أنه "يجب الرد بحسم علي "وقاحة" نتنياهو، معتبرا أن التهديد باحتلال محور فيلادلفيا يجب أن يقابله احتجاج رسمي وتحذير معلن، لأن ذلك يمثل اعتداء علي السيادة المصرية، وخنقا لغزة ويفتح الطريق أمام تهجير الفلسطينين إلى سيناء"، وفق تعبيره.

وتوجه بكري إلى السلطات المصرية معتبرا أن استعراض القوة في هذه المرحلة مطلوب وأن الصمت لن يكون مجديا، مؤكدا ثقته بأن الجيش المصري سيمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها.

يجب الرد بحسم علي وقاحة النتن ياهو ، التهديد باحتلال محور (فيلاديلفيا) يجب أن يقابله احتجاج رسمي وتحذير معلن ، لأن ذلك يمثل إختراقا لاتفاقية السلام الموقعه بين البلدين ٢- يمثل اعتداء علي السياده المصريه ٣- يمثل خنقا لغزه ويجعلها تعيش في سجن كبير ، ويفرض عليها الحصار الدائم كلما… — مصطفى بكري (@BakryMP) December 30, 2023

المصدر: RT

القاهرة ناصر حاتم