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نائب مصري يوجه رسالة شديدة اللهجة لنتنياهو

أخبار العالم العربي

نائب مصري يوجه رسالة شديدة اللهجة لنتنياهو
Globallookpress
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دعا النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري السلطات المصرية إلى اتخاذ خطوات بمواجهة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن محور فيلادلفيا، مؤكدا أن الحدود المصرية خط أحمر.

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وقال بكري في تدوينة عبر منصة "أكس" إن "حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن سيطرة إسرائيل على محور فلادلفيا على الحدود المصرية يعتبر اعتداء سافرا على اتفاقية السلام بين البلدين"، وأضاف متوجها إلى نتنياهو: "إياك أن تقترب، الحدود المصرية خط أحمر، يبدو أنك لا تعرف بأس جيشنا وقدرة شعبنا".

وأضاف بكري أنه "يجب الرد بحسم علي "وقاحة" نتنياهو، معتبرا أن التهديد باحتلال محور فيلادلفيا يجب أن يقابله احتجاج رسمي وتحذير معلن، لأن ذلك يمثل اعتداء علي السيادة المصرية، وخنقا لغزة ويفتح الطريق أمام تهجير الفلسطينين إلى سيناء"، وفق تعبيره.

وتوجه بكري إلى السلطات المصرية معتبرا أن استعراض القوة في هذه المرحلة مطلوب وأن الصمت لن يكون مجديا، مؤكدا ثقته بأن الجيش المصري سيمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها.

المصدر: RT

القاهرة ناصر حاتم

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