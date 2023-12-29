الجيش الإسرائيلي يواصل حملات الدهم والاعتقال في مناطق الضفة الغربية (فيديو)

واصلت قوات الجيش الإسرائيلي مع فجر الجمعة سلسلة مداهمات واقتحامات لمناطق عدة في الضفة الغربية وترافقت كالعادة مع حملة اعتقالات لمواطنين فلسطينيين واعتداءات على الأشخاص والممتلكات.

وفي التفاصيل، اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية دير أبو مشعل، شمال غرب رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن تلك القوات شنت حملة دهم وتفتيش لمنازل القرية، واعتقلت عددا من المواطنين.

وفي مخيم الفارعة جنوب طوباس، أصيب شاب بالرصاص الحي في اليد، خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي، وأفادت مصادر طبية، بأن الاحتلال أصاب الشاب أنس نصر سوالمة، واعتقله من مركبة الهلال الأحمر التي كانت تنقله إلى المستشفى في طوباس.

وفي السياق، قالت مصادر محلية من المخيم الفارعة، إن "الاحتلال أطلق قذيفة صوب أحد المنازل بعد محاصرته".

كما اعتقلت القوات اليوم الجمعة شابين من مخيم الأمعري في مدينة البيرة. وأفادت مصادر محلية، باعتقال الشابين معتز الشني، وأحمد أبو كويك، وذلك عقب دهم منزليهما في المخيم، وتفتيشهما.

في محافظة الخليل

إلى ذلك، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي مواطنين من بلدة صوريف، ومواطن من بلدة دورا، في محافظة الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية لوكالة "وفا" الفلسطينية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة صوريف واعتقلت محمد أحمد الهور، ومحمد الحدوش، وفتشت منازليهما وعبثت بمحتوياتهما.

في حين أشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت عاملين من غزة في بلدة صوريف، واستولت على مبلغ 30 ألف شيكل خلال تفتيش منزل المواطن سميح سليم عابد في البلدة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن شامخ النمورة، من بلدة دورا جنوب الخليل، وفتشت منزله بشكل استفزازي وعبثت بمحتوياته.

حي رأس العامود بالقدس

كما داهمت بلدة يطا جنوب الخليل، وفتشت منازل إسماعيل محمد أبو عرام وأولاده.

وشهد حي رأس العامود بالقدس انتشار للقوات تزامنا مع محاولات الأهالي الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

المصدر: مواقع إعلامية فلسطينية