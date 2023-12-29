الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود، مشيرا إلى أنها والدة الأمير بندر بن ثامر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وجاء في بيان الديوان الملكي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة، العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود، والدة سمو الأمير، بندر بن ثامر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 16 - 6 - 1445هجرية، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

#الديوان_الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الجمعة الموافق 16 / 6 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.https://t.co/n7v6fAlCGT#واسpic.twitter.com/vUkpPlzJG3 — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 28, 2023

واختتم البيان: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته" و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: واس