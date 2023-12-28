مشاهد توثق قصف كتائب القسام للعمق الإسرائيلي (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو يوثق قصف عناصرها للعمق الإسرائيلي.

وجاء في بيان القسام: "مشاهد من الرشقات الصاروخية باتجاه أراضينا المحتلة خلال معركة".

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام عن إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية شمال قطاع غزة.

وجاء في البيان: "تم إسقاط طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2) أثناء تحليقها في مهمة استخبارتية للعدو شمال منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة".

وتواصل القوات الإسرائيلية، عملياتها من شمال قطاع غزة مرورا بوسطه وصولا إلى جنوبه، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ عمليات مكثفة في حيي الدرج والتفاح شمال القطاع.

المصدر: RT