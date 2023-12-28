عشرات القتلى في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة بينهم صحفيان

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، أن عشرات المواطنين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بينهم صحفيان كما أصيب آخرون بجروح.

وقال الهلال الأحمر إن "10 مواطنين استشهدوا، وأصيب 12 مواطنا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا، قرب مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس، جنوب القطاع صباح اليوم".

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وأضاف الهلال الأحمر أن "الصحفي محمد خير الدين والمصور أحمد ماهر خير الدين استشهدا، في قصف إسرائيلي استهدف منزلي عائلتهما في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع" لترتفع حصيلة عدد الضحايا من الصحفيين منذ بدء إطلاق النار إلى 105 صحفيين.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، "مقتل 21,320 فلسطينيا وإصابة 55,603 آخرين، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر".

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ83 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

المصدر: "وفا"+RT