بوغدانوف يلتقي سفير فلسطين في موسكو

قالت الخارجية الروسية، إن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، التقى مع سفير فلسطين في موسكو عبد الحفيظ نوفل.

ووفقا للوزارة، استقبل ميخائيل بوغدانوف اليوم في موسكو، سفير دولة فلسطين في موسكو عبد الحفيظ نوفل بناء على طلب الأخير.

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وخلال اللقاء، تم التركيز بشكل رئيسي على الوضع المترتب في منطقة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، مع التركيز على الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وأكد الجانب الروسي استعداده لمواصلة الجهود الحثيثة من أجل الوقف العاجل لسفك الدماء في القطاع، وكذلك جرى الحديث عن توحيد كافة القوى السياسية الفلسطينية على منصة منظمة التحرير الفلسطينية.

وشدد الجانبان على ضرورة التركيز على تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة بهدف تخفيف معاناتهم.

من جانبه أكد نائب الوزير على ثبات موقف موسكو الداعم للتوصل إلى تسوية عادلة للمشكلة الفلسطينية على أسس القانونية الدولية المعروفة، التي تنص على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام وأمن مع إسرائيل.

ونوهت الخارجية الروسية، بأن موسكو تواصل التمسك بمبدأ الدولتين لتسوية النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، الذي يفترض إقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مع ضمان الأمن لإسرائيل.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية