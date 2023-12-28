لبنان..اصطدام مقطورتين يعطل تلفريك جونية وفرق الطوارئ تعمل لإنقاذ العالقين (فيديو)

شهد تلفريك لبنان، اليوم الخميس حادثا، بعد أن اصطدمت مقطورتان ببعضهما البعض، وكان على متنهما عدد من الأشخاص، وعلقوا بداخلها.

وذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن عطلا تقنيا طرأ على تلفريك جونية - حاريصا بعد تصادم بين مركبتين، ويعمل الدفاع المدني على إنقاذ المواطنين العالقين.

وقال أحد الأشخاص العالقين في حديث لقناة الـMTV إن الحبل الذي يصل خليج جونية بجل حريصا انقطع، وهم عالقون على علو مرتفع وليس قرب المباني، مما يصعب عملية الإنقاذ.

المصدر: MTV