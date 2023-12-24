الخارجية السعودية تعلق على بيان المبعوث الأممي لليمن بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام

اصدرت وزارة الخارجية السعودية مساء يوم الأحد، بيانا بشأن بيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ حول التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام.

وفي بيانها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالبيان الذي أصدره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام.

وجددت الوزارة التأكيد على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار، للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة تحقق تطلعات شعبه الشقيق.

وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أن الأطراف المتحاربة في اليمن التزمت بوقف جديد لإطلاق النار.

المصدر: "واس" + RT