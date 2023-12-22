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مصر..وزارة الصحة تحذر المواطنين من استخدام حقنة "الخلطة السحرية"

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مصر..وزارة الصحة تحذر المواطنين من استخدام حقنة
AP
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أصدرت وزارة الصحة المصرية تحذيرا من استخدام ما يُطلق عليه اسم "الخلطة السحرية" لعلاج نزلة البرد خلال موسم الفيروسات التنفسية، والتي تتكون من مضادّ للحيوية وكورتيزون ومسكن للآلام. 

وفي منشور لها، أوضحت وزارة الصحة أن مضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد، التي تكون عادة عدوى فيروسية، فيما يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدامها إلى مقاومة الجسم لها على المدى البعيد.

وبينت الوزارة أن الإفراط في استخدام الكورتيزون يمكن أن يسبب ضعفا في المناعة، ويمكن أن يكون له أضرار كبيرة على مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم. 

وأكدت الوزارة أن الاستخدام الزائد لمسكنات الآلام وخوافض الحرارة يمكن أن يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكري والربو، بما في ذلك قرحة المعدة والاختلال في وظائف الكلى.

المصدر: "القاهرة 24"

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