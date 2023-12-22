الكويت.. نفي رواية هروب المتهم الرئيسي في "خلية العبدلي" إلى خارج البلاد

كشف مصدر لصحيفة "القبس" الكويتية، عدم صحة ما يجري تداوله عن هروب أحد المشمولين بالمرسوم الأخير القاضي بالعفو من العقوبة "المقيدة للحرية" الصادرة بحق بعض الأشخاص.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق أواخر نوفمبر الماضي على مشروع مرسوم بالعفو من العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها بعض الأشخاص، وتم رفعه حينها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

إشاعة وغير صحيح هروب المتهم

الرئيسي في خلية العبدلي

حسن حاجية من البلاد pic.twitter.com/7ehOVKdEJ0 — شبكة الكويت (@NetworkKw) December 22, 2023

وأشار المصدر للصحيفة إلى أن ما يجري تداوله "مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة"، في إشارة إلى هروب المتهم الرئيسي في ما يعرف بـ"خلية العبدلي" والمدعو حسن حاجيه من البلاد.

وقد أطلقت السلطات الكويتية سراح حسن عبد الهادي حاجيه المُدان الرئيسي في قضية "حزب الله الكويت"، بموجب عفو أميري شمل 49 محكوما في قضايا سياسية وقضايا إرهاب.

الجدير ذكره أن العفو الأميري شمل شخصيات بارزة بينها النائب السابق عبد الحميد دشتي، والداعية السلفي شافي العجمي، والمعارضون في الخارج عبد الله الصالح، وعبد الرحمن العجمي، إضافة إلى مدانين من قبائل بارزة في قضايا متعلقة بارتكاب مخالفات خلال الانتخابات.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يوافق فيها أمير الكويت على مرسوم عفو، ودائما ما يشمل معارضين سياسيين في الخارج.

المصدر: القبس الكويتية + RT