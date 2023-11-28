الكويت.. الحكومة توافق على مشروع مرسوم بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية

وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها بعض الأشخاص، ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وأكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أن هذا "العفو جاء بناء على توجيهات أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد"، مشددا على أن "هذه المكرمة الأميرية إنما هي ترسيخ لما جبل عليه حكام الكويت من قيم التسامح والتسامي".

وأوضح أنه "تقرر العفو عن بعض المواطنين ممن صدرت في حقهم أحكام".

وذكر مركز التواصل الحكومي أن عدد المشمولين بالعفو بلغ 49 موطنا أدينوا في أحكام قضائية بعقوبات مقيدة للحرية.

من جهة اخرى، ذكرت صحيفة "القبس" نقلا عن مصادر حكومية أن مجلس الوزراء وافق على إعادة "الجنسية" لعدد من المسحوبة منهم.

المصدر: "القبس"