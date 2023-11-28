من مؤبد الى عفو.. لحظة الإفراج عن المتهم الرئيسي في قضية "حزب الله الكويت" (فيديو)

أطلقت السلطات الكويتية سراح حسن عبد الهادي حاجيه المدان الرئيسي في قضية "حزب الله الكويت"، بموجب عفو أميري شمل 49 محكوما في قضايا سياسية وإرهاب.

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وتعرف القضية التي اتهم فيها حسن عبد الهادي حاجيه بقضية "خلية العبدلي"، وهي القضية المتهم فيها 26 كويتيا وإيراني واحد بتهمة حيازة أسلحة والتخابر مع إيران و"حزب الله".

وسبق أن حكم على حاجيه بالإعدام، ثم السجن المؤبد. وتعود أحداث القبض على "خلية العبدلي" إلى 13 أغسطس 2015، حين ضبطت السلطات الكويتية أعضاء في الخلية وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مزارع منطقة العبدلي قرب الحدود مع العراق.

وشمل العفو الكويتي شخصيات بارزة بينهم النائب السابق عبد الحميد دشتي، والداعية السلفي شافي العجمي، والمعارضين في الخارج عبد الله الصالح، وعبد الرحمن العجمي، إضافة إلى مدانين من قبائل بارزة في قضايا متعلقة بمخالفات خلال الانتخابات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يوافق فيها أمير الكويت على مرسوم عفو، دائما ما يشمل معارضين سياسيين في الخارج.

المصدر: RT