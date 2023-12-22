وزير الدفاع البريطاني يستقبل الأمير خالد بن سلمان ويعقدان اجتماعا ثنائيا موسعا

استقبل وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس ليل الخميس في قصر لانكستر هاوس بالعاصمة البريطانية لندن، نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان، في إطار زيارة الأخير الرسمية لبريطانيا.



وفور وصول الوزير الأمير خالد بن سلمان، أُجريت له مراسم استقبال رسمية، استُعرض فيها حرس الشرف.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، عقد وزير الدفاع السعودي ونظيره البريطاني "اجتماعا ثنائيا موسعا" بحضور وفدي الوزارتين، جرى خلاله "استعراض الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في المجالات العسكرية والدفاعية، بما يحقق تطلعات البلدين لخدمة مصالحهما المشتركة".

كما بحث الجانبان "تنسيق الجهود لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك"، وفق "واس".

وحضر الاستقبال من الجانب السعودي، سفير المملكة لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع طلال بن عبد الله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري بسفارة المملكة في لندن ودبلن اللواء الطيار الركن رياض بن محمد أبو عباة.

في حين حضره من الجانب البريطاني، رئيس أركان الدفاع الفريق الأول توني راداكين، ورئيس أركان القوات الجوية الفريق ريتشارد نايتون، ورئيس أركان القوات البرية الفريق باتريك ساندرز، والمديرة العامة للصناعة والتجارة والأمن الاقتصادي أفريل جوليفي، ومدير سياسات الشرق الأوسط كاشف شودري، ومديرة إستراتيجية القوات الجوية ناتاشا شارب، والملحق العسكري البريطاني لدى المملكة العميد بن وايلد.

المصدر: "واس"