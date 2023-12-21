شاهد.. وزير الدفاع السعودي على متن فرقاطة فرنسية في البحر المتوسط (صور)

زار وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان الفرقاطة الفرنسية "شوفالييه بول" جنوب فرنسا، وكان في استقباله وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو.

وشهد وزير الدفاع السعودي، تمرين الدفاع الجوي بمشاركة عدد من طائرات الرافال، وقدموا له أثناء التمرين شرحا تضمن قدراتها الدفاعية وإمكانياتها، وما تحتويه من تقنيات وتجهيزات متطورة ومتقدمة، ثم توجه إلى برج القيادة في الفرقاطة، ودون كلمة في سجل زوار الفرقاطة.

Delighted to tour the frigate Chevalier Paul in the Mediterranean Sea with @SebLecornu, where I had the opportunity to watch an air defense exercise involving Rafale aircraft. I also explored the frigate's defense capabilities and advanced technologies and equipment. pic.twitter.com/b39qp2FDO9 — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 20, 2023

إلى ذلك، وقع وزير الدفاع السعودي ووزير القوات المسلحة الفرنسية، أمس الأربعاء، على مشروع خطة تنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات العسكرية والأبحاث والتطوير بين وزارتي الدفاع في البلدين.

وقال بن سلمان إن الاتفاق "يترجم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتعاون العسكري والدفاعي، والرؤية المشتركة لأمن المنطقة واستقرارها".

عقدتُ اجتماعًا مثمرًا مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الصناعية الفرنسية.

استعرضنا فرص التعاون الواعدة في مجال الصناعات العسكرية، والبحث والتطوير، ونقل وتوطين التقنية وفق رؤية السعودية ٢٠٣٠. pic.twitter.com/6T0yVNIO5R — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 20, 2023

كما عقد الأمير السعودي اجتماعا مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الصناعية الفرنسية. قال إنه تم خلاله استعراض فرص التعاون الواعدة في مجال الصناعات العسكرية، والبحث والتطوير، ونقل وتوطين التقنية وفق رؤية المملكة 2030.

استعرضت مع معالي وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو العلاقات الإستراتيجية بين بلدينا وتعاوننا العسكري والدفاعي، ورؤيتنا المشتركة لأمن المنطقة واستقرارها.

بحثنا المستجدات الإقليمية والدولية، وناقشنا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/qc2nnW0bwZ — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 20, 2023

وفي وقت سابق، عقد الأمير خالد بن سلمان، جلسة مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه.

ونقل لماكرون تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، كما بحث الجانبان "العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا".

بتوجيه من سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- التقيت فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.

تشرفت خلال اللقاء بنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

كما استعرضت مع فخامته العلاقات الثنائية لبلدينا الصديقين. pic.twitter.com/oiwnJcFfOn — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 21, 2023

تجدر الإشارة إلى أنه في أواخر أكتوبر الماضي، قدمت السعودية لشركة "داكسو" الفرنسية استفسارا حول شراء 54 طائرة حربية من طراز "رافال"، وكان من المفترض أن تحصل الرياض على رد من الشركة قبل 10 نوفمبر الماضي.

المصدر: RT