السعودية وفرنسا توقعان خطة تعاون دفاعي

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان عن توقيع "خطة تنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات العسكرية والأبحاث والتطوير" بين وزارتي الدفاع في السعودية وفرنسا.

وقال وزير الدفاع السعودي في منشور على موقع إكس اليوم الاربعاء، إن وزارتي الدفاع في المملكة وفرنسا وقعتا "خطة تنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات العسكرية والأبحاث والتطوير".

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وأضاف الوزير أنه ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو استعرضا العلاقات الاستراتيجية والتعاون ورؤيتهما المشتركة للأمن والاستقرار الإقليميين.

استعرضت مع معالي وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو العلاقات الإستراتيجية بين بلدينا وتعاوننا العسكري والدفاعي، ورؤيتنا المشتركة لأمن المنطقة واستقرارها.

بحثنا المستجدات الإقليمية والدولية، وناقشنا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/qc2nnW0bwZ — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 20, 2023

كما شهدنا توقيع مشروع خطة تنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات العسكرية والأبحاث والتطوير بين وزارة الدفاع ووزارة القوات المسلحة في الجمهورية الفرنسية. pic.twitter.com/xlXgU44DnZ — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 20, 2023

ويزور الأمير خالد بن سلمان والوفد المرافق له باريس في زيارةٍ رسمية، بتوجيه من ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الفرنسيين، لبحث مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر:RT