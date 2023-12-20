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السعودية وفرنسا توقعان خطة تعاون دفاعي

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السعودية وفرنسا توقعان خطة تعاون دفاعي
تويتر @kbsalsaud
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أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان عن توقيع "خطة تنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات العسكرية والأبحاث والتطوير" بين وزارتي الدفاع في السعودية وفرنسا.

وقال وزير الدفاع السعودي في منشور على موقع إكس اليوم الاربعاء، إن وزارتي الدفاع في المملكة وفرنسا وقعتا "خطة تنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات العسكرية والأبحاث والتطوير".

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وأضاف الوزير أنه ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو استعرضا العلاقات الاستراتيجية والتعاون ورؤيتهما المشتركة للأمن والاستقرار الإقليميين.

ويزور الأمير خالد بن سلمان والوفد المرافق له باريس في زيارةٍ رسمية، بتوجيه من ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الفرنسيين، لبحث مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر:RT

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