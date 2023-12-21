الملك عبدالله الثاني لدى لقائه ماكرون: العدوان المستمر على غزة ستكون له عواقب كارثية على المنطقة

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لدى لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "العدوان على غزة ستكون له عواقب كارثية على المنطقة"، مطالبا بضرورة الضغط لوقف إطلاق النار.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان يوم الخميس إن العاهل الأردني أكد ضرورة أن "يضغط العالم بأسره على إسرائيل لإنهاء حملتها العسكرية في غزة، ورفع العقبات أمام المساعدات التي تشتد حاجة نحو مليوني فلسطيني في القطاع إليها، إذ يتفشى الجوع والمرض بسرعة".

وحذر من أية محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مجددا التأكيد على أن "لا سلام ولا استقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية".

من جانبه، عبر الرئيس الفرنسي عن تقديره لجهود الأردن في السعي نحو تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، بما يضمن الأمن والاستقرار للمنطقة، وعن الدور المهم في تعزيز التنسيق الأممي والدولي لمضاعفة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ومع دخول الحرب يومها الـ76، تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، فيما أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال 25 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، لتصل حصيلة المعتقلين إلى أكثر من 4655.

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المصدر: RT