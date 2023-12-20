من ضمنهم مصنفون خطرون جدا.. الأمن الأردني يلقي القبض على 9 أشخاص بعد الاشتباك معهم

قالت مديرية الأمن العام في الأردن إن قوة أمنية متخصصة تساندها إدارة مكافحة المخدرات، نفذت حملات ومداهمات أمنية متزامنة شملت مواقع صحراوية في منطقة الرويشد بمحافظة المفرق.

وأوضح الناطق باسم المديرية عامر السرطاوي أن "الفرق الأمنية واصلت ومنذ صباح الأربعاء حملاتها لملاحقة وإلقاء القبض على مجموعة من أخطر تجار المخدرات ومهربيها ممن فروا وتواروا عن الأنظار مع بداية تنفيذ الحملات الأمنية والمداهمات في منطقة الرويشد منذ أشهر".

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وأضاف أن "الحملة الأمنية اليوم جاءت بعد جهد وعمل استخباري استمر لأشهر جرى خلاله تحديد مواقع اختباء أولئك الاشخاص ضمن مناطق صحراوية وعرة لجأوا إليها لمتابعة نشاطاتهم الجرمية".

ولفت إلى أن "الفرق الأمنية المتخصصة وضعت خطط المداهمة الملائمة لطبيعة المنطقة وجغرافيتها وبدأت بتنفيذها منذ صباح هذا اليوم".

وصرح السرطاوي بأن "الأشخاص المطلوبين والملاحقين بادروا بإطلاق النار بشكل مباشر باتجاه القوة الأمنية التي طبقت قواعد الاشتباك وتمكنت من السيطرة وإلقاء القبض عليهم دون وقوع أي إصابة بين صفوف القوة الأمنية، فيما أصيب أحد المطلوبين وأسعف للعلاج".

وأوضح أن قوات الأمن ألقت القبض على 9 أشخاص ستة منهم من المصنفين بالخطرين جدا والمسلحين وممن تأكد ارتباطهم المباشر مع عصابات المخدرات الإقليمية ومهربيها على طول الحدود الشمالية الشرقية ومنهم من يقوم بدور المستلم للمواد المخدرة وتخزينها داخل المملكة تمهيدا لإعادة تهريبها لدول مجاورة أو الاتجار بها داخل المملكة.

وأفاد بأنه ضبط بحوزة المقبوض عليهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، 720 ألف حبة مخدرة، و1565 كف حشيش، و21 سلاحا ناريا، وكميات كبيرة من الذخائر، وأجهزة اتصال ومناظير.

وشددت مديرية الأمن العام على أنها "عاقدة العزم ومستمرة بذات النهج لملاحقة تجار المخدرات ومهربيها كافة وضرب أوكارهم أينما كانوا لمنعهم من مواصلة جرائمهم الخطرة التي تضر بالوطن وتهدد سلامته وسلامة أبنائه".

وأكدت مواصلتها العمل "بتنسيق كبير وتكامل بالأدوار والجهود مع القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية التي تبذل التضحيات في سبيل الدفاع عن أمن الوطن وحماه والتصدي لعصابات المخدرات والسلاح وكل من يحاول المساس بأمن الأردن".

القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تواصل جهودها في حربها على المخدرات، والأمن العام ينفذ اليوم مداهمات نوعية



للتفاصيل || https://t.co/OxaKpHsv57#الأمن_العام#الأردنpic.twitter.com/ns92f8lNSn — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) December 20, 2023

والاثنين، أعلن الجيش الأردني إلقاء القبض على 9 مهربين وضبط كميات من الأسلحة والصواريخ والألغام المضادة للأفراد بعد مواجهات على طول حدوده الشمالية مع سوريا.

ونقلت وكالة أنباء "بترا" الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن التحقيقات توصلت إلى أن "العمليات والمضبوطات تستهدف الأمن الوطني الأردني".

وأضاف المصدر أن "القوات المسلحة تتابع تحركات المجموعة المسلحة وما تهدف إليه لزعزعة الأمن الوطني وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت".

المصدر: بترا