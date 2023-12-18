أعلنت مقتل عدد منهم.. القوات الأردنية تنشر صور المهربين الذين تم القبض عليهم والأسلحة التي تم ضبطها

أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات الأردنية مقتل وإصابة عدد من المهربين خلال الاشتباكات المستمرة بين قوات حرس الحدود ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية منذ فجر الاثنين.

وكشف المصدر بالصور عن هويات ثمانية من المهربين التسعة الذين تم القبض عليهم، بالإضافة إلى صور مضبوطات الأسلحة والمخدرات.

وصرح بأن كميات المواد المخدرة بعد حصرها بلغت 4.926.000 حبة كبتاغون، و12858 كف حشيش، تم تحويلها إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

عاجل القوات المسلحة: تكشف بالصور عن هويات المهربين الذين تم القبض عليهم ومضبوطات الأسلحة والمخدرات و تعلن مقتل وإصابة عدد منهم#بترا#الاردنpic.twitter.com/vQgodnBs51 — Jordan News Agency (@Petranews) December 18, 2023

وفي وقت سابق، قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن تحقيقات القوات المسلحة كشفت عن مخططات لاستهداف الأمن الوطني للمملكة.

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وأكد المصدر العسكري المسؤول في القيادة العامة استمرار اشتباك قوات حرس الحدود الأردنية مع مجموعات مسلحة منذ فجر الاثنين.

وصرح المصدر بأن القوات الأردنية ألقت القبض على 9 مهربين كانوا مع المجموعات المسلحة.

وأضاف أنه تم ضبط 4 صواريخ من نوع "روكيت لانشر"، و4 صواريخ من طراز "آر بي جي"، و10 ألغام ضد الأفراد، وبندقية قنص "جي 3"، وبندقية "م 16" مجهزة بمنظار قنص.

وأوضح المصدر أن التحقيقات الأولية لهذه العمليات والمضبوطات تستهدف الأمن الوطني الأردني، مؤكدا أن القوات المسلحة تتابع تحركات المجموعات المسلحة وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت.

وكان مصدر عسكري أردني قد صرح بوقوع اشتباكات مسلحة بين قوات حرس الحدود ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية أسفرت عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية.

وأكد المصدر أنه يجري طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري، مشيرا إلى وقوع عدد من الإصابات بين أفراد قوات حرس الحدود الأردنية وحالتهم الصحية بين الخفيفة والمتوسطة.

المصدر: وكالة "بترا" الأردنية