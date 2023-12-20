بوتين يهنئ أميرالكويت الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت.

وجاء في برقية تهنئة صدرت عن بوتين ونشرت في موقع الكرملين، اليوم الأربعاء: "تفضلوا بقبول التهاني بمناسبة توليكم مقاليد الحكم. لقد اتسمت العلاقات بين روسيا والكويت بالودية وأنا على ثقة من أن هذه العلاقات ستستمر في التطور بشكل مثمر في مختلف المجالات لصالح شعبينا، وفي مصالح تعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط.. أتمنى لكم خالص النجاح في مهامكم، ووافر الصحة الجيدة والازدهار".

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وأدى الشيخ مشعل الأحمد، اليوم الأربعاء، القسم أمام مجلس الأمة الكويتي، أميرا للبلاد، خلفا لشقيقه الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

المصدر: نوفوستي