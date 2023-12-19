"تحديات خطيرة تواجه السيسي".. تعليق في إسرائيل بعد فوز الرئيس المصري بولاية رئاسية جديدة

سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على نتائج الانتخابات الرئاسية في مصر، مؤكدة أن نتيجتها كانت متوقعة قبل إعلانها.

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وقال موقع makorrishon "ماكور راشونط" الإخباري الإسرائيلي، إنه لم يكن النصر الثالث للرئيس المصري كزعيم موضع شك، لكن الحروب في غزة وليبيا والسودان، إلى جانب التهديد الحوثي من الجنوب، وتهديد الاقتصاد المصري المهتز كلها عوامل تعد تحديات ضخمة ستواجه السيسي خلال فترة حكمع المقبلة.

وأشار الموقع الإخباري الإسرائيلي إنه قد أجريت في مصر الأسبوع الماضي انتخابات رئاسية، رغم أنه من الناحية العملية لا يوجد أي تهديد حقيقي أو منافس قوي لحكم عبد الفتاح السيسي، الذي فاز بولاية ثالثة ويحكم لست سنوات أخرى رئيسا لأرض الأهرامات، لكن الأزمة الاقتصادية وعدم الاستقرار الأمني الإقليمي وخطر اللاجئين في غزة تثير قلق السيسي.

وحسب الموقع فقد تقدم ثلاثة مرشحين ليس لهم ثقل سياسي على الساحة السياسية المصرية بأنفسهم لخلافة السيسي، والمرشح الآخر أحمد الطنطاوي - الذي يعتبر المرشح الأكثر تحديا للسيسي- تم عرقلة ترشحه وسيحاكم حتى بتهمة توزيع استمارات انتخابية شعبية غير مرخصة وإدارة حملة انتخابية غير قانونية.

وجرت الانتخابات في مصر على خلفية متغيرات دولية وإقليمية واقتصادية، كما أدت الحرب في غزة إلى تفاقم الشعور بالانقسام في مصر، التي ترى في الوضع في غزة تهديدا مباشرا لأمنها القومي.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بعدما حصل على 39 مليونا و 702 ألف صوت بنسبة 89.6%.

وحصل المرشح حازم عمر على المركز الثاني بنسبة 4.5% من إجمالي الاصوات، فيما حصل المرشح فريد زهران على 4% من الأصوات بالمركز الثالث، والمرشح عبد السند يمامة خصل على 1.9% من الأصوات في المركز الرابع.

المصدر: موقع ماكور راشون الإسرائيلي