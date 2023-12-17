الدولة المصرية تتكفل بأسرة "الطفل المعجزة" بعد قبوله بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

وافق وزير التعليم المصري محمد أيمن عاشور، على قبول تلميذ بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بمحافظة دمياط، للدراسة في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

ويعد الطالب يحيى عبد الناصر محمد، والملقب بالطفل المعجزة، هو أول طفل مصري ينضم إلى جامعة مصرية، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بنقل طالب بالصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس بدمياط شمال البلاد، إلى الجامعة مباشرة، وتحديدا كلية العلوم دون مروره بالمراحل التعليمية المختلفة اللاحقة مثل الإعدادية والثانوية، بحسبما ذكر موقع "القاهرة 24".

وبعد قبول الطالب يحيى عبد الناصر في مدينة زويل، ترعى الدولة المصرية ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطالب وأسرته وتقدم منحة له وأيضا التكفل بمصروفات الطالب وتقدم الدعم العلمي والمعنوي له.

في هذا السياق، كشف الدكتور محمود عبد ربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، تفاصيل دعم الدولة للطالب بعد قبوله بمدينة زويل، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي قدمت منحة للطالب طوال فترة الدراسة فضلا عن توجيه الدولة المصرية برعاية الطالب العلمية.

وأشار القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أنه سيتم توفير سكن لأسرة الطالب يحيى عبدالناصر نظرا لانتقالهم للعيش معه في القاهرة بعد انتقالهم من دمياط لالتحاق الطالب يحيى عبد الناصر بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا كما ستتكفل الدولة بأسرة الطالب.

وأضاف محمود عبد ربه، أن الطالب يحيى لن يسكن بالمدينة الجامعية للجامعة وذلك لأن الطالب يحتاج لرعاية أسرته وهنا سيدعم صندوق رعاية النوابغ أسرة الطالب ورعايتهم.

وأوضح عبد ربه، أن المدينة ستوفر من جانبها رعاية للطالب وستعمل على مساعدته من خلال الطلاب القدامى ومن خلال شؤون الطلاب أيضا.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أكد اهتمام رئيس الجمهورية برعاية المُتفوقين والموهوبين والنوابغ، مشيرا إلى أهمية وضع المعايير ورؤية واضحة واستراتيجيات وتشريعات لاكتشاف هؤلاء الطلاب وصقل مهاراتهم وخبراتهم وتوجيه برامج دراسية ومهارات رقمية تساعد على تطوير مواهبهم.

المصدر: القاهرة 24