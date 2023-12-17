لبنان.. إنقاذ 51 شخصا إثر غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل الشمالية

أعلن الجيش اللبناني اليوم الأحد، إنقاذ أكثر من 50 شخصا، غالبيتهم من السوريين، إثر غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل طرابلس شمال لبنان.

وقال الجيش في بيان إن "معلومات توافرت بشأن تعرض مركب للغرق مقابل شاطىء طرابلس شمال البلاد أثناء استخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية".

وأضاف البيان أن "دورية من القوات البحرية في الجيش "تمكنت من إنقاذ 51 شخصا كانوا على متنه، بينهم فلسطينيان و49 سوريا"، موضحا أن "الجيش عمل على إسعافهم بمساعدة فريق من الصليب الأحمر اللبناني".

إنقاذ ٥١ شخصًا أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب مقابل شاطىء طرابلس#الجيش_اللبناني#LebaneseArmyhttps://t.co/Lul4GGW8Xcpic.twitter.com/NyexFwl0jG — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 17, 2023

وغالبا ما تعلن السلطات في لبنان إحباط عمليات تهريب عن طريق البحر، أو إلقاء القبض على مهربين ومهاجرين محتملين.

ويسعى اللاجئون الذين يغادرون لبنان عبر القوارب، إلى حياة أفضل في أوروبا، وغالبا ما يتوجهون إلى جزيرة قبرص في شرق البحر المتوسط، على بعد أقل من 200 كيلومتر.

ويستضيف لبنان حوالى مليوني سوري، وفقا للسلطات، في حين تم تسجيل حوالى 800 ألف لدى الأمم المتحدة، في ما يعد أعلى عدد من اللاجئين في العالم مقارنة بعدد السكان.

وانهار الاقتصاد اللبناني في خريف العام 2019، مما أدى إلى تحويل البلاد إلى نقطة انطلاق للمهاجرين.

كذلك، يقوم مواطنون لبنانيون بالرحلة الخطرة نحو أوروبا إلى جانب السوريين الفارين من الحرب والمشاكل الاقتصادية في بلادهم، بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين.

وكان الجيش اللبناني أعلن في الأول من ديسمبر، أنه أحبط عملية تهريب 110 أشخاص، معظمهم من سوريا، كانوا يحاولون مغادرة البلاد عن طريق البحر.

المصدر: RT