بيان للقادة الليببين في ختام اجتماع القاهرة وترحيب بالحوار دون إقصاء أحد (صورة)

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وخليفة حفتر ترحيبهم بالمشاركة بجولة الحوار الذي دعت إليه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وذلك دون إقصاء لأي طرف.

وفي ختام اجتماعهم في العاصمة المصرية القاهرة، أشار البيان المشترك لعقيلة صالح والمنفي وحفتر، إلى ترحيبهم بالمشاركة في جولة الحوار المذكورة شريطة مراعاة تحفظات ومطالب المجتمعين والأخذ بها.

وأضاف المجتمعون في بيانهم: "نؤكّد أهمية الجهود التي تقودها بعثة الأمم المتحدة، وأهمية دعم الحل الليبي- الليبي المتوازن بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة".

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كما وجه القادة الليبيون دعوة إلى بعثة الأمم المتحدة، ودعوا من خلالها إلى ضرورة إيجاد أرضية مشتركة تضمن نجاح الحوار.

تجدر الإشارة إلى أن عقيلة صالح أكد، أوائل ديسمبر الجاري، ضرورة وجود سلطة تنفيذية واحدة في البلاد وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتحدث أمام وفد من أعيان وحكماء وعدد من التركيبات الاجتماعية بمدينة درنة عن آلية تشكيل الحكومة الجديدة، وأشار إلى أن ذلك سيتم قبل نهاية شهر ديسمبر وتكون لدى ليبيا حكومة واحدة مصغّرة تذهب بالبلاد للانتخابات.

المصدر: RT