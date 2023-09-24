ليبيا.. المجلس الرئاسي يرد على الدبيبة بشأن الأموال الليبية المجمدة بالخارج لإعادة إعمار درنة

علق رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على نية رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة الاستفادة من الأموال الليبية المجمدة بالخارج في إعمار درنة المنكوبة التي ضربها إعصار مدمر.

وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إن السلطات المنتخبة وفق الدستور هي المخولة وحدها بالتصرف بالأموال الليبية المجمدة في الخارج.

وأضاف أن الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين.

الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين. — محمد المنفي - Mohamed Menfi (@LPCLYM) September 24, 2023

والجمعة، وجه رئيس المجلس الرئاسي رسالة للمجتمع الدولي من خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص كارثة الفيضانات التي حلت بشرق ليبيا.

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وأوضح المنفي في رسالته من خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة، حجم الكارثة والخسائر البشرية والمادية التي حلت بأهل المناطق المنكوبة شرق البلاد.

وأكد أن الكارثة أكبر من قدرات البلاد التي أرهقها التدخل الخارجي والإنقسام السياسي، مشيرا إلى الحاجة لدعم دولي.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار.

وكانت فيضانات عارمة قد ضربت شرق ليبيا بعد الإعصار "دانيال"، ما أدى إلى مقتل الآلاف بالإضافة إلى دمار واسع النطاق ضرب البنية التحتية.

المصدر: RT