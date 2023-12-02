عقيلة صالح يرجح تشكيل حكومة ليبية جديدة قبل نهاية ديسمبر تشرف على الانتخابات

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ضرورة وجود سلطة تنفيذية واحدة في البلاد وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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وتحدث صالح خلال لقائه بمكتبه في مدينة القبة وفدا من أعيان وحكماء وعدد من التركيبات الاجتماعية بمدينة درنة عن آلية تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أن ذلك سيتم قبل نهاية شهر ديسمبر وتكون لدى ليبيا حكومة واحدة مصغرة تذهب بالبلاد للانتخابات.



وأشار صالح بحسب الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إلى أن القوانين الانتخابية جاهزة ولا تقصي أحد وتتيح للشعب الليبي اختيار من يحكمه دون إقصاء أو تهميش لأي ليبي معرجاً عن مرحلة إنجاز هذه القوانين من خلال لجنة 6+6.

وشدد صالح على الجاهزية للذهاب للانتخابات وبأن الشعب الليبي والعالم مقتنع وموافق على ضرورة تشكيل حكومة واحدة، مؤكدا أن السلطات التنفيذية هي من تنفذ القوانين وليس مجلس النواب.

وعرج رئيس مجلس النواب على لقاءاته بالمبعوث الأممي وتأكيده على تنفيذ الانتخابات كما جاءت القوانين الانتخابية.

وتحدث رئيس مجلس النواب عن دور ومهام مجلس النواب كسلطة تشريعية وهو إصدار القوانين ومتابعة ومساءلة الحكومة فهو ليس سلطة تنفيذية وهذا هو الأصل، ولكن للظروف التي تمر بها البلاد يحاول المجلس متابعة كل صغيرة وكبيرة من أجل خدمة الوطن والمواطن.

ولفت صالح إلى وفاء مجلس النواب بواجباته الوطنية من خلال إصدار القوانين والتشريعات اللازمة، حيث أصدر قانون العفو العام وألغى قانون العزل السياسي وهذا أساس المصالحة الوطنية.

وأشار صالح إلى أن مجلس النواب أصدر قوانين الجيش وعين القائد العام ورئيس الأركان وتحمل مسؤولياته في ظروف صعبة وهذا أساس بناء المؤسسة العسكرية، كما أصدر المجلس أيضا قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون مجلس الأمة وهذا أساس السلطة في البلاد، بالإضافة إلى إصدار مجلس النواب لعدد من القوانين التنفيذية مثل قوانين الجامعات والنقابات والمرتبات والجرائم الإلكترونية والشرطة وغيرها من القوانين التي تخدم المواطن وتساهم في بناء الدولة.

وبين صالح أن إعمار مدينة درنة يسير بشكل جيد وبأن درنة ستزهر وتعود أفضل من ما كانت بعزيمة أهلها وتقديم كامل الدعم لها وأكد أنه يولي مدينة درنة اهتماما خاصا.

وأطلع الوفد رئيس مجلس النواب على الأوضاع في مدينة درنة والمشاكل التي تواجه أهالي درنة، مطالبين بضرورة الإسراع بإعادة إعمار المدينة وضرورة تشكيل لجنة تسييرية لبلدية درنة لتُعنى بحل المشاكل اليومية للمواطنين وتقديم الخدمات لهم.

المصدر: RT