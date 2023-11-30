محمد تكالة: نستبعد تقسيم ليبيا

تاريخ النشر:30.11.2023 | 18:37 GMT | أخبار العالم العربي
رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة يتحدث عن آفاق الانتخابات في بلاده.
في تطور مفاجئ، شهد سعر الدولار في السوق السوداء للمضاربة على العملة (السوق غير الرسمية) تراجعا كبيرا بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس لأول مرة منذ شهر.
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كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، عن خطة جديدة يعدها الكونغرس الأمريكي تربط بين تقديم مساعدات مالية كبيرة لعدد من الدول العربية على رأسها مصر مقابل قبول لاجئين من غزة.
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ سينطلق غدا لحضور مؤتمر المناخ في دبي بالإمارات.
انتشرت على مواقع التواصل لقطات للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وهو ينتظر عند باب الطائرة لدى وصوله إلى قطر، فيما تحدثت معلومات أنه انتظر لنصف ساعة قبل أن ينزل منها.
تثير منصة X التابعة لإيلون ماسك وأقواله حفيظة إسرائيل بشدة وتزعم أنها منصة لمعاداة السامية ومناصرة للنازية. جيل فيليبوفيك توضح التفاصيل في CNN.
جدد وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان الدعوة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة يؤسس لعملية سلام "ذات مصداقية"، وطالب بصدور اعتراف دولي بقرار من مجلس الأمن بدولة فلسطين المستقلة.
قال وكيل مباحث أمن الدولة والخبير الأمني والاستراتيجي اللواء خيرت شكري، إن هناك عدة تساؤلات حول أمور مقلقة تحدث على الحدود المصرية متعلقة بتنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير.
لا يخفي محللون إسرائيليون غضبهم من مشاهد تبادل "حماس" والأسرى الإسرائيليين التلويح بالأيدي لبعضهم أثناء تسليمهم، خلال عملية التبادل، إلى طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة.
رفض الملياردر إيلون ماسك زيارة قطاع غزة بسبب خطورة الوضع هناك، وذلك عقب دعوة حركة "حماس" له لزيارة القطاع.
أظهرت مشاهد نشرتها "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، تسليم الدفعة السادسة من الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار صفقة تبادل الأسرى.
استقبلت جمهورية الشيشان الروسية اليوم الأربعاء في العاصمة غروزني أول مجموعة من اللاجئين من فلسطين تضم 51 شخصا بينهم 27 طفلا.
ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن "الحرب الجارية في غزة ستوثر بشكل غير مسبوق على إيرادات قناة السويس المصرية وقد تؤدي لتدمير الاقتصاد المصري كما يحدث حاليا مع الاقتصاد الإسرائيلي".
نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصدر إسرائيلي قوله إنه إذا لم تتغير قائمة الأسرى التي نقلتها حركة حماس عبر الوسطاء، بحلول الساعة 7 صباحا، فإن إسرائيل ستستأنف الهجوم على قطاع غزة.
تحت عنوان "مغادرة سكان غزة للقطاع هي مصلحة إقليمية"، قال السياسي الإسرائيلي تساحي ليفي، في تقرير له إنه يمكن لإسرائيل بالتعاون مع الدول العربية، وضع مخطط لهجرة منظمة لسكان غزة.
توفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن مئة عام، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية.
أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن ضباطا وجنودا في الجيش أحبطوا مؤخرا محاولة لتهريب 137 قطعة سلاح إلى إسرائيل من الأردن، فيما وصفته بأكبر عملية ضبط أسلحة على الإطلاق على الحدود الأردنية.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
كان القرار الدولي رقم 181 بشأن تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية في عام 1947 بمثابة صدمة للعرب، في حين كانت القيادات اليهودية مستعدة للتكيف مع التطورات المرتقبة.
أكد مسؤول أمريكي رفيع لصحيفة واشنطن بوست أن إسرائيل لا تستطيع أن تفعل في جنوب قطاع غزة ما فعلته في شماله مشيرا إلى وضوح واشنطن مع إسرائيل بشأن تجنب نزوح كبير خلال العملية العسكرية.
علق الباحث المصري في شؤون الأمن القومي في مصر أحمد رفعت على تصريحات السياسي الإسرائيلي تساحي ليفي حول تعاون إسرائيل مع الدول العربية لوضع مخطط لهجرة منظمة لسكان غزة في سيناء.
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه "سيكون من الصعب استعادة دونباس أكثر من شبه جزيرة القرم".
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في حركة حماس مساء الأربعاء قوله إن ما تم اقتراحه لتمديد الهدنة الموقتة في قطاع غزة "ليس الأفضل" في هذه المرحلة.
أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي أنه يتابع مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موقف انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم انتقال 48108 موظفين حتى الآن.
أكد الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، أن القضية الفلسطينية في قلب كل عربي ولا تزال هي الأهم للشعوب العربية.
قتلت امرأة عربية حامل، في الأربعينيات من عمرها، وجنينها، اليوم الخميس، في عملية طعن بالسكين بمدينة اللد، الواقعة في شمال غرب القدس.
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان، إن السلام يمكن تحقيقه في قطاع غزة على الفور إذا أطلقت "حماس" سراح جميع المحتجزين وسلمت جميع المشاركين في هجوم 7 أكتوبر.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، معلقا على عملية إطلاق النار في القدس، إن "حركة حماس تحاول قتلنا في كل مكان".
صرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر بأنه تم تمديد الهدنة الانسانية في قطاع غزة بجهود مصرية قطرية مكثفة، لمدة يوم واحد.
كشفت وسائل إعلام عن خطة إسرائيلية تمت مناقشتها والموافقة عليها مؤخرا، لإقامة مستوطنة كبيرة على الحدود مع مصر.
كشف الديوان الأميري الكويتي مساء اليوم الأربعاء عن الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عقب دخوله المستشفى بشكل طارئ اليوم.
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لزوجة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر في برقية نشرت على الموقع الرسمي للكرملين.
كشفت أسيرات فلسطينيات، أطلقت إسرائيل سراحهن ليل الأربعاء الخميس، ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، أن القوات الإسرائيلية نكلت بهن وضربتهن في الساعات الأخيرة قبل إطلاق سراحهم.
حذرت منظمة الصحة العالمية أن عددا أكبر من سكان غزة قد يموتون بسبب الأمراض" مقارنة بالضحايا القتلى في القصف الإسرائيلي.
أفرجت السلطات الإسرائيلية عن الطفل الفلسطيني عبد الرحمن عامر الزغل البالغ من العمر 14 عاما، ضمن صفقة تبادل الأسرى مع "حماس".
أفاد موقع "واينت" العبري، الخميس، بمقتل الحاخام إليمالك فاسرمان، 72 عاما، عميد المحكمة الحاخامية في أسدود خلال الهجوم الذي وقع في القدس اليوم.
رد المرشد الإيراني علي خامنئي على من يرددون أن "إيران تريد أن ترمي اليهود أو الصهاينة في البحر"، مؤكدا أن ذلك الكلام كذب وأشخاص آخرون من العرب هم من قالوه سابقا.
أعلنت حركة حماس والجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، قبيل مدة قصيرة من انتهاء أجل الهدنة في غزة، تمديدها ليوم سابع.
لاعتبارات عديدة لا يمكن اعتبار هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق سياسيا بسيطا يمكن تصنيفه في خانة واحدة.. لقد كان ثعلبا ماكرا، وشخصية كبيرة مؤثرة حتى بعد مغادرته منصبه.
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى "العودة فورا وبقوة هائلة" للحرب على قطاع غزة، من أجل "تدمير" حركة "حماس" بشكل كامل.
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، صادق على خطط لـ"مواصلة القتال والمناورات البرية" في قطاع غزة.
أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 شخصا بجروح متوسطة وخطيرة في عملية إطلاق نار، بالقرب من حي راموت بالقدس.
كشف البنك المركزي المصري، أن الإمارات جددت وديعة بقيمة مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، وذلك حتى يوليو 2026.
قدم وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر علي المصيلحي، اعتذاره للمواطنين على الهواء بسبب "أزمة السكر".
أصدر اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، بيانا، اليوم الخميس، في أعقاب ما بثته قناة إعلامية مصرية لرجل أعمال مصري، من معلومات غير حقيقية وتصريحات مسيئة لرجال أعمال خليجيين.
تمكن قمر صناعي استطلاعي تابع لبيونغ يانغ من التقاط صور لمواقع عسكرية أمريكية داخل وخارج حدود الولايات المتحدة وغيرها من المواقع العالمية وعرضت الصور أمام الزعيم كيم جونغ أون.
رد المحلل السياسي المصري والكاتب الصحفي حسن بديع، على وجود خطة إسرائيلية تمت مناقشتها والموافقة عليها مؤخرا، لإقامة مستوطنة كبيرة على الحدود مع مصر.
طالب وزراء خارجية دول مجموعة السبع الحوثيّين في اليمن بالإفراج عن طاقم السفينة التجارية جالكسي ليدر المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي والتي احتجزتها الجماعة في البحر الأحمر
أعرب البيت الأبيض عن امتنانه للحكومة المصرية على دعمها عمليات تسليم المساعدات وجهود ضمان وصول الإمدادات الإنسانية إلى المتضررين الفلسطينيين.
تناقش الولايات المتحدة مع إسرائيل إمكانية السماح بعودة المدنيين الذين تم إجلاؤهم سابقا إلى جنوب قطاع غزة، إلى شمال القطاع "لتقليل عدد الضحايا المدنيين".
كشفت صحيفة "ذا صن" قائمة أغنى 10 زوجات للاعبي كرة القدم، مشيرة إلى أن زوجات اللاعبين أصبحن يجنين الكثير من الأموال بأعمالهن الخاصة وأن زمن اعتمادهن على ثروة أزواجهن قد ولى.
رغم مواجهة بعض العقبات، تمكن الوسطاء، اليوم الخميس من التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل لتمديد الهدنة في قطاع غزة لليوم السابع على التوالي.
أعلنت "كتائب المجاهدين" الفلسطينية مقتل المحتجزين الإسرائيليين الـ3 لديها بسبب قصف إسرائيل المكثف متهمة حكومة تل أبيب بتعمد القصف سعيا للتخلص من الأثمان المترتبة على صفقة التبادل.
أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته تحتضن الرهينتين اللتين تم إطلاق سراحهما للتو في إشارة للأسيرتين الإسرائيليتين اللتين سلمتهما حماس للصليب الأحمر قبل قليل.
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE على شفا الهاوية، والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان الأمر يستحق "الاستثمار" فيها لضمان الأمن.
نشر عمر علاء مبارك حفيد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك فيديو لجده يتحدث فيه عن الخلاف بينه وبين نتنياهو حول الجاسوس الإسرائيلي في مصر عزام عزام.
قدم النجم المغربي حكيم زياش أداء مبهرا ليساهم في انتزاع فريقه غلطة سراي التركي لتعادل ثمين أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الأربعاء ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
أفاد مراسل "تاس"، بأن المحكمة العليا في روسيا اعتبرت حركة المثليين حركة متطرفة وحظرت أنشطتها في البلاد.
طلبت كتائب القسام، اليوم الخميس، من قواتها العاملة، البقاء على جاهزية قتالية عالية في الساعات الأخيرة من التهدئة تحسبا لتجدد القتال.
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، معاقبة حكم الفيديو المساعد المتسبب في احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.
بدا ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، وقائد منتخب الأرجنتين، غاضبا من ليونيل سكالوني مدرب التانغو.
أظهر مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تفجير عبوة شديدة الانفجار بجرافة عسكرية إسرائيلية من نوع D9 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم طولكرم في الضفة الغربية.
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد توثق جانبا من تسلييم محتجزتين روسيتين استجابة لطلب القيادة الروسية، على هامش اتفاقية الهدنة الموقعة مع إسرائيل.
أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، الخميس، أن تركيا أصبحت أسرع الاقتصادات نموا بين دول مجموعة العشرين ومنظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية" خلال الربع الثالث من العام الجاري.
قاد المغربي حكيم زياش غلطة سراي إلى قلب تأخره بهدفين وانتزاع التعادل أمام ضيفه مانشستر يونايتد 3-3 الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة للمجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا.
أعلنت لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الكوري الجنوبي عن استبعاد أحد نجومه عن القائمة التي تستعد للمشاركة في كأس آسيا 2023، التي ستقام خلال شهري يناير وفبراير 2024 في قطر، بسبب فيلم جنسي.
رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، عرضا للظهور في برنامج خاص بدوري أبطال أوروبا، بثته شبكة "سي بي إس سبورتس" في ميامي مساء أمس الأربعاء.
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين بالافراج اليوم الخميس، سابع أيام صفقة التبادل بينها وبين الحكومة الإسرائيلية.
أكد مصدر إسرائيلي أن الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في غزة والمقرر إطلاق سراحهم بموجب المرحلة السادسة من الاتفاق، سلموا إلى الصليب الأحمر في القطاع.
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الاختلاف في المواقف الغربية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأزمة أوكرانيا، يفضح ازدواجية المعايير التي يتبعها الغرب.
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن زوارق حربية إسرائيلية قصفت ساحل خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف صاروخية.
أعرب رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف عن ثقته بانتصار روسيا في العملية العسكرية الخاصة في عام 2024. مشيرا إلى أن توقيع كييف على استسلامها سيكون بعد سيطرة روسيا على عدد من المدن.
كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الاستسلام الجماعي للمرتزقة على جبهات القتال في أوكرانيا.
تداولت وسائل إعلامية لقطات تظهر لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار بالقرب من حي راموت بالقدس، والتي قتل فيها 3 مستوطنين وجرح عدد آخر.
وصف وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ رفض الغرب التفاوض مع روسيا بأنه "خطر على الحياة".
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن مولدوفا معدة الآن كي تصبح الضحية التالية في الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد روسيا.
تلقى نادي النصر ضربة قوية عشية مواجهة غريمه الهلال غدا الجمعة في ديربي الرياض لحساب المرحلة الـ15 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
انتقد المجمع الحاخامي الإيطالي تصريحات البابا فرانسيس حول الإرهاب وطالب الفاتيكان بالتوضيح، حسب صحيفة "بوليتيكو".
وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قرار سلطات بلغاريا منع طائرة وزير الخارجية سيرغي لافروف من التحليق عبر أجواء هذه الدولة إذا كانت على متنها بـ"الغباء الخطير".
قررت شركة الشحن البحري الإسرائيلية "زيم" تحويل مسار سفنها عن قناة السويس المصرية، وذلك كإجراء احترازي بحجة الأوضاع في بحر العرب والبحر الأحمر.
رد النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري على وجود خطة جديدة يعدها الكونغرس الأمريكي تربط بين تقديم مساعدات مالية كبيرة لعدد من الدول العربية على رأسها مصر مقابل قبول لاجئين من غزة.
علق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" في مصر محمد الدماطي، على رفض مركز مراقبة الأغذية والأدوية الليبي استلام شحنة عصير "دومتي".
قالت صحيفة "هآريتس" الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فشل في مواجهة حركة "حماس" طوال السنوات الأخيرة، في الوقت الذي حقق فيه الرئيس المصري مكاسب دبلوماسية.
كشفت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن إسرائيل خفضت عدد قواتها البرية المشاركة في المرحلة الأولى من العملية البرية في قطاع غزة، تحت ضغط من واشنطن.
أفرجت إسرائيل عن الناشطة الفلسطينية الشهيرة عهد التميمي ضمن الدفعة السادسة من الأسرى المحررين الخميس في إطار صفقة التبادل مع حركة حماس.
شدد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على أن رحلته إلى إسرائيل لم تكن "جولة اعتذار" وسط ردود الفعل العنيفة التي تلقاها بسبب تأييده لمنشور معاد للسامية على وسائل التواصل الاجتماعي.
قالت حركة حماس، اليوم الخميس، إن إسرائيل رفضت تسلم 7 محتجزين من النساء والأطفال وجثامين 3 من ذات الفئة مقابل تمديد الهدنة اليوم.
أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر أسامة ربيع ، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر نوفمبر 2023 سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة.
أعلن قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية نائب الأدميرال براد كوبر، عن تنفيذ إيران عمليات "غير آمنة وغير مهنية" قرب حاملة الطائرات أيزنهاور ومجموعة مرافقة في مياه الخليج.
يمكن لفحص ذاتي بسيط، مدته 10 ثوان، أن يحدث فرقا بين الحياة وسرطان عدواني يؤدي إلى أورام على شكل "قذيفة مدفع" في الرئتين.
دافع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأربعاء عن موقفه بتجاهل لقاء نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال زيارته لندن، متهما إياه بـ"الاستعراض والمزايدة".
قال الوزير غالانت خلال تصريح صحفي مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن "إننا سنقاتل حماس حتى ننتصر مهما طال الزمن".
نشرت صفحة المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي في منصة "إكس" مقطع فيديو يظهر المدمرة الإيرانية "ديلمان"، المنضمة إلى الأسطول البحري الإيراني الأسبوع الجاري.
ذكرت قناة "بي إف إم تي في" يوم الخميس، أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، تلقى في الأيام الأخيرة، تهديدات بالقتل بعد أن أعلن عن رغبته في "حل عدة جماعات يمينية متطرفة صغيرة".
يخشى إيلون ماسك أن شركة تسلا "تحفر قبرها بنفسها" من خلال Cybertruck، حيث يزعم بعض الخبراء أنه سيكون من الأرخص للشركة إلغاء إنتاج السيارة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ تماما.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن ألمانيا "تتلقى" ضربات مؤلمة من حلفائها " بسبب افتقارها للسيادة وعدم كفاءة بعض ممثلي القيادة.
أفادت صحيفة واشنطن بوست، بأن جزءا كبيرا من الأموال الأمريكية المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية، لا يصل فعليا إلى أوكرانيا.
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، التصنيف العالمي للمنتخبات لشهر نوفمبر الجاري.
أفاد مراسلنا بأن "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، سلّمت لجنة الصليب الأحمر محتجزتين إسرائيليتين في "ميدان فلسطين" وسط مدينة غزة.
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