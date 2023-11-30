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محمد تكالة: نستبعد تقسيم ليبيا

أخبار العالم العربي

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رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة يتحدث عن آفاق الانتخابات في بلاده.

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