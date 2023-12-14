مصر تفرض رسوما إضافية على "رسائل البرق والتلفون والبريد"ّ!

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، قرارا بفرض رسوم إضافية على رسائل البرق والتلفون، وعن كل رسالة بريدية لمدة شهر، لحساب صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 280 لسنة 2023، وجاء في نص المادة الأولى منه أنه يتم فرض الرسوم الإضافية المنصوص عليها في المادة 2 مكرر من القانون رقم 63 لسنة 1942، لمدة شهر اعتبارا من أول ديسمبر 2023 على النحو التالي: عن كل أجر دخول لدور السينما والملاهي، وعن كل تذكرة سكة حديد بالدرجة الثانية والدرجة الأولى، وعن كل رسالة برقية أو تليفون (ترنك).

كما لفت القرار الصادر إلى إضافة حصيلة الرسوم الإضافية المشار إليها في المادة الأولى لحساب "صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، وهو هيئة عامة مستقلة، وذلك طبقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وذلك على حساب الصندوق بالجنيه المصري في بنك مصر.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية شرعت منذ العام 2020 بتطبيق تعديلات ضريبة الدخل لتخفيف الأعباء عن ذوي الدخل المحدود، بحيث ارتفع حد الإعفاء الضريبي 60%، مع إعفاء الذين لا تتجاوز مرتباتهم السنوية 24 ألف جنيه من ضريبة الدخل، في ذلك الوقت.

المصدر: القاهرة 24