مصر تبدأ تطبيق التعديلات على ضريبة الدخل

بدأت مصر بتطبيق تعديلات ضريبة الدخل لتخفيف الأعباء عن ذوي الدخل المحدود، بحيث ارتفع حد الإعفاء الضريبي 60%، مع إعفاء الذين لا تتجاوز مرتباتهم السنوية 24 ألف جنيه من ضريبة الدخل.

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ووجه وزير المالية محمد معيط مصلحة الضرائب، بضرورة تطبيق التعديلات الجديدة لقانون "الضريبة على الدخل" بدقة، بما يسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلا، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على "الخصم الضريبي"، على النحو الذي يساعد في تخفيف الأعباء عن ذوي الدخل المحدود.

ولفت إلى "زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، إذ تم رفع الشريحة المعفاة من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب بالكامل".

وأصدرت مصلحة الضرائب كتابا دوريا يسهم في التطبيق الدقيق للضريبة على الدخل وفقا للتعديلات الجديدة، حيث تضمن نماذج استرشادية تساعد في تيسير استيعاب الآليات التنفيذية.

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب إنه "سيتم حساب ضريبة المرتبات وما في حكمها على فترتين ضريبتين هذا العام.. إحداهما من أول يناير إلى نهاية يونيو 2020، وسيتم تطبيق منظومة الخصم الضريبي خلال هذه الفترة على ما تحقق من إيرادات قبل أول يوليو فقط، بينما تسرى التعديلات الجديدة على الفترة الضريبية للمرتبات وما في حكمها على الفترة الضريبية من أول يوليو إلى آخر ديسمبر 2020".

المصدر:RT