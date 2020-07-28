مصر تعيد أهم أذرع الدبلوماسية التجارية المصرية بعد انقطاع دام 6 سنوات

أعلنت وسائل الإعلام المصرية، اليوم الثلاثاء، أن مصر استعادت عضويتها في الغرفة التجارية الدولية بباريس، وذلك بعد انقطاع دام اكثر من 6 سنوات.

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وأشارت إلى أن نشاط اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية كان قد توقف على المستوي الدولي بسبب بعض المشاكل المالية.

واستطاع رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إبراهيم العربي، والذي تتبعه اللجنة والمنشأة، بالقرار الجمهوري رقم 136 لسنة 1974 أن يستعيد نشاط اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية وحل كل المشاكل العالقة.

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية للجنة المصرية والتي تضم 50 عضوا يمثلون مختلف الأنشطة الاقتصادية المصرية اجتماعا عقب عيد الأضحى لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة المكون من 21 عضوا.

وتعد اللجنة المصرية لغرفة التجارية الدولية أحد أهم أذرع الدبلوماسية التجارية المصرية في الدفاع عن مصالح قطاع الأعمال من خلال طرح وجهات نظره والتعبير عنه في المحافل الدولية.

وتغطي نشاطات الغرفة الدولية نطاقا واسعا يشمل التحكيم وتسوية النزاعات والدفاع عن التجارة الحرة واقتصاد السوق، والتنظيم الذاتي لمؤسسات الأعمال، ومحاربة الفساد ومكافحة الجريمة التجارية.

المصدر: أخبار اليوم