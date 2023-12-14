ماذا ناقش سوليفان وبن سلمان؟.. بيان من البيت الأبيض

قال البيت الأبيض الخميس في بيان، إن اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومستشار الأمن القومي بإدارة بايدن جيك سوليفان، بحث القضايا الإقليمية والوضع في غزة.

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وقال البيت الأبيض في بيان، إن "سوليفان اجتمع بمحمد بن سلمان في الرياض، وناقش المجتمعان عددا من القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى خلق ظروف جديدة تتيح السلام الدائم والمستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأضاف البيان: "ناقش المجتمعان أيضا الاستجابة الإنسانية في غزة، بما في ذلك جهود زيادة تدفق المساعدات الحرجة.. وناقشا كذلك قضايا التعاون الثنائي الكبير في مجالات الأمن والتجارة واستكشاف الفضاء والتكنولوجيات المتقدمة، بما في ذلك شبكات الوصول الراديوي المفتوحة".

وفي هذا السياق، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله بتصريحات سابقة إن سوليفان في لقائه بالأمير محمد بن سلمان "سيحاول البناء على العمل الذي كان جاريا قبل هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس بشأن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، والذي تضمن خطوات نحو بناء السلام مع الفلسطينيين".

بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن سوليفان بحث مع بن سلمان بالمملكة "زيادة الجهود الدبلوماسية للحفاظ على الاستقرار في أنحاء المنطقة ومنع توسع الصراع بين إسرائيل وحماس"، في حين سيزور إسرائيل يومي الخميس والجمعة.

ويوم الثلاثاء، أعلن سوليفان أنه سيبحث في محادثاته المقبلة مع المسؤولين الإسرائيليين جدولا زمنيا للحرب في غزة.

المصدر: رويترز+ سي أن أن