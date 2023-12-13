مراسلنا: قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي لقطاع غزة واستمرار الاشتباكات على عدة محاور

شنت القوات الإسرائيلية سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة شمالي وجنوبي قطاع غزة، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى، وفقا لما أفادنا به مراسلنا في القطاع.

محور الشمال..

استهدفت قوات المدفعية الإسرائيلية مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا شمالي القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

محور الوسط..

استقبل مشفى شهداء الأقصى طفلين قتلا في استهداف إسرائيلي لمنزل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، إلى جانب وقوع عدد من الإصابات.

وأكد مراسلنا تعرض مناطق متفرقة من محافظة دير البلح "المحافظة الوسطى" لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف، إلى جانب تعرض مدخل مخيم البريج لغارة جوية إسرائيلية.

محور الجنوب..

استقبل مجمع ناصر الطبي 19 قتيلا وعشرات الجرحى جرّاء استهداف القوات الإسرائيلية لتجمعات سكنية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى الذين استقبلهم المشفى إلى 40 قتيلا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات جوية غرب مدينة خانيونس.

بيانات القسام..

أعلنت "كتائب القسام" استمرار الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية في مناطق شمال وجنوب قطاع غزة.

وأكدت "القسام" أن مقاتليها استهدفوا 7 دبابات وناقلتي جند إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" وعبوات "شواظ" والعمل الفدائي في محوري شرق وشمال مدينة خانيونس جنوبي القطاع، كما تم تدمير ناقلة جند بشكل كامل شرق المدينة بقذيفة "P29".

كما أعلنت "القسام" قصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية، ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين".

وأشارت إلى أن مقاتليها تمكنوا بالشراكة مع مقاتلي حركة "سرايا القدس" وسط قطاع غزة من إيقاع قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديا في كمين محكم والاشتباك معهم من المسافة نقطة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح، وبعدها دكت مدفعية "القسام" و"سرايا القدس" المنطقة بقذائف الهاون.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 18000 قتيل وأكثر من و49600 جريح منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ68 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: RT