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رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية قد تصل إلى 62%

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رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية قد تصل إلى 62%
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قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، قد تصل إلى 62% من بين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات خلال تصريحات تلفزيونية أن "نسبة المشاركة في هذه الانتخابات تفوق المشاركات في المرات السابقة".

وسبق أن قال المستشار أحمد بنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن "التصويت مستمر في بعض المحافظات"، موضحا أن "الهيئة مستمرة في تمكين الناخبين من التصويت حتى آخر ناخب".

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القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT

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