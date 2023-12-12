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انتخابات الرئاسة في مصر.. ملفات يتقدمها الأمن القومي والاقتصاد

أخبار العالم العربي

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مع إغلاق صناديق الاقتراع في نهاية اليوم الثالث والأخير من السباق الرئاسي في مصر والذي شهد منافسة بين المرشحين الأربعة تطرح أسئلة كثيرة عن التحديات التي ستواجه الرئيس الفائز

ولعل أهمها معالجة الوضع الاقتصادي في البلاد وليس بعيدا عن ذلك أيضا التطورات الإقليمية وما يتعلق منها بالأمن القومي المصري.
عن السباق الرئاسي والملفات المطروحة أمام الرئيس الفائز نلتقي الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

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